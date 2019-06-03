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Güvenlik şeridinde duran otomobile karpuz yüklü kamyonet çarptı: 1 ölü

Bursa-İstanbul otobanında yol kenarında park halindeki otomobile arkadan gelen karpuz yüklü kamyonet çarptı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
Güvenlik şeridinde duran otomobile karpuz yüklü kamyonet çarptı: 1 ölü

Bursa-İstanbul otobanında yol kenarında park halindeki otomobile arkadan gelen karpuz yüklü kamyonet çarptı. Çarpma şiddetiyle alev alan otomobil içindeki sürücü feci şekilde yanarak can verdi.


Kaza, Bursa - İstanbul yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen sürücü 34 UD 8178 plakalı otomobili Bursa otobanında güvenlik şeridine çekerek araç içerisinde uyumaya başladı. Sürücünün içerisinde uyuduğu park halindeki otomobile, 16 ZZZ 243 plakalı karpuz yüklü kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da alev aldı. Henüz ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü kendisini dışarı atarken, otomobilde uyuyan sürücü yanarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan iki araca da müdahale ederken, kamyonet sürücüsü sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kamyonet sürücüsü uyudu iddiası


Olay yerine yakın bir yerde çalışan ve kazayı gören tarım işçisi, "Seyir halindeki kamyonet, güvenlik şeridinde duran otomobile, hiç frene basmadan arkadan çarptı. Anladığım kadarıyla kamyon sürücüsü de uyuyakalmış. Çarpmanın şiddetiyle 2 araç da alev aldı ve kamyon sürücüsü kendisini dışarıya attı. Ama otomobil sürücüsü araçtan inemedi ve feci şekilde can verdi" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
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