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Ekonomi Güvenlik Politikaları Bakanı duyurdu! Türkiye'nin zam sürecinde son söz Hakem Heyeti'nde! Yarın tamamlanacak
Ekonomi

Güvenlik Politikaları Bakanı duyurdu! Türkiye'nin zam sürecinde son söz Hakem Heyeti'nde! Yarın tamamlanacak

Yeniakit Publisher
2023-08-30 22:48:00 - 2023-08-30 22:55:17
Güvenlik Politikaları Bakanı duyurdu! Türkiye'nin zam sürecinde son söz Hakem Heyeti'nde! Yarın tamamlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam sürecine ilişkin son sözün Hakem Heyeti’nde olduğunu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur zammında sürecin yarın tamamlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı’nda konuşan Bakan Işıkhan, Kamu İşveren Heyetinin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecini başarıyla tamamladığını belirterek, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti'nindir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, esnaf, çiftçi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini belirten Işıkhan, "Hakem Heyeti'nin vereceği nihai kararın kamu çalışanlarımız, memur emeklilerimiz, aileleri ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

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