0553 313 94 23
impression

Güvenlik korucusunun silahını çaldı, salıverildi

Malatya'da girdiği evde güvenlik korucusunun silahını çalan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

06 Kasım 2018 Salı 11:07
Güvenlik korucusunun silahını çaldı, salıverildi

Malatya'da hırsızlık zanlısı, girdiği evde güvenlik korucusunun silahını çaldı.

Merkez Battalgazi ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde hırsızlık amacıyla bir eve giren şüpheli M.G, güvenlik korucusu olduğu belirtilen C.A'nın uzun namlulu silahını alarak kaçtı.

Evden silahla yabancı birisinin çıktığını gören komşular, durumu polise bildirdi. Olay yerinin yakınında bulunan asayiş motorize Yunus ekipleri ise şüpheliyi uzun namlulu tüfekle Tevfik Temelli Caddesi üzerinde gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde ele geçirilen uzun namlulu silahın, güvenlik korucusunun çalınan silahı olduğu tespit edildi.

Serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 11:07
  1. Malatya
  2. güvenlik korucusu
  3. silah

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şikayet ettiği haraç şüphelilerince öldüresiye dövüldü
    1. Şikayet ettiği haraç şüphelilerince..
    2. Ukrayna’dan Türkiye’ye gelip şikayetçi..
    3. Samsung Android Pie için tarih açıkladı
    4. Bu mücevheri alabilmek için 3 ay..
    5. Amerika’nın İran Ambargosu ölü doğdu
    6. ABD'nin ikiyüzlülüğü Pentagon..
    7. Türk polisi Suudileri şoka uğrattı
    8. Mantar faciası! Baba öldü, oğlu komada
    9. Bartın'da feci ölüm! Karnına sıcak..
    10. Fahiş fiyatlar cepten tespit..
    11. Sağlık alanında tekelleri kıran,..
    12. Osmanlı mirası yabancı ellerde
    13. Batan gemi ve kapanan bankaya yaptırım
    14. Güvenlik korucusunun silahını çaldı,..
    15. Gaziyi zorla otobüsten indirdiler!..
    16. Vali Vasip Şahin Ankara'ya uğurlandı
    17. Türkiye'den çok kritik 'Cemal Kaşıkçı'..
    18. Belediyenin WhatsApp ihbar hattına..
    19. Üsküdar'da inanılmaz keşif! Asfaltı..
    20. PKK bu yüzden Münbiç'i terk etmiyor!
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor