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Güvenlik korucuları ve şehit yakınlarından ’Pençe’ operasyonuna tam destek

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen ’Pençe’ harekatını şehit aileleri, gaziler, güvenlik korucuları olarak sonuna kadar desteklediklerini ve ihtiyaç duyulduğunda her an yer almaya hazır olduklarını söyledi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:24
Güvenlik korucuları ve şehit yakınlarından ’Pençe’ operasyonuna tam destek

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen ’Pençe’ harekatını şehit aileleri, gaziler, güvenlik korucuları olarak sonuna kadar desteklediklerini ve ihtiyaç duyulduğunda her an yer almaya hazır olduklarını söyledi.


Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik düzenlediği harekat ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözen, bu harekatın terör bataklığının yerinde kurutulması bakımından son derece önemli bir karar olduğunu belirtti. Sözen, “Son zamanlarda terör örgütü PKK’ya vurulan ağır darbeler sonucu sınırlarımız içinde gücünü ve etkinliğini yitiren örgüt, sınırlarımız dışında sınır birliklerimize saldırmak suretiyle şehit ve gaziler vermemize sebep oluyor. Ayrıca örgüte bütün lojistik destek sınırlarımız dışındaki kamplardan sağlanıyor. PKK terör örgütünün eleman ihtiyacının büyük kısmı buradan sağlanıyor. Bütün bu gerçekler ışığında Kuzey Irak’ta bulunan PKK kamplarına yapılan bu operasyonu yerinde, doğru buluyor ve destekliyoruz. Güvenlik korucuları olarak bize ihtiyaç duyulduğu anda askerimizle beraber bu operasyonlarda canlarımız pahasına yer almaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.



“Suriye’nin kuzeyinde PYD, YPG unsurlarına yönelik de operasyonun yapılması yerinde olacaktır”


Devam eden operasyonun bütün Kandil bölgesinin temizleninceye kadar devam etmesi ve PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinin en büyük dilekleri ve arzuları olduğunu ifade eden Sözen, “Bu operasyonun devamında Suriye’nin kuzeyinde bulunan PYD/YPG unsurlarına yönelik de operasyonun yapılması doğru ve yerinde bir karar olacaktır. Ülke olarak meşru müdafaa hakkımızı kullanarak yaptığımız bu operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürülmesini arzuluyoruz. Bu operasyona karar veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, operasyonu sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanımıza, Genelkurmay Başkanımıza, kuvvet komutanlarınıza teşekkür ediyoruz. Operasyonda yer almak sureti ile canları pahasına mücadele veren kahraman Mehmetçiğimize, komandolarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah ordumuzu milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan beladan korusun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:24
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