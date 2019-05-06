Güvenlik Korucuları ve Şehit ailelerinden İHA’ya plaket

Doğu Anadolu Bölgesi Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Yunus Özkan, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Yunus Özkan, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e güvenlik korucuları ve şehit ailelerine göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkürlerini bir plaket ile iletti.

İHA’nın yaptığı haberlerde çok hassas duyarlı davrandığını dile getiren Özkan, sağduyulu haberciliğinden dolayı İHA yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.