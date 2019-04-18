Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanın Meis Adası’na intikali esnasında bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, Türk uçaklarının mu Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanın Meis Adası’na intikali esnasında bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, Türk uçaklarının mutat görevlerini icra ettiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanın Meis Adası’na intikali esnasında bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, Türk uçaklarının mutat görevlerini icra ettiği öğrenildi.

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