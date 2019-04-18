Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanın Meis Adası’na intikali esnasında bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, Türk uçaklarının mu
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanın Meis Adası’na intikali esnasında bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, Türk uçaklarının mutat görevlerini icra ettiği öğrenildi.18 Nisan 2019 Perşembe 20:43
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanın Meis Adası’na intikali esnasında bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, Türk uçaklarının mutat görevlerini icra ettiği öğrenildi.
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