Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Yunan Başbakanı Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanının bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçaklarımız
IHAAW165808-GEN/25-03-2019- Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Yunan Başbakanı Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanının bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçaklarımızın mutat görevlerini icra ettiği öğrenilmiştir" denildi.25 Mart 2019 Pazartesi 17:03
IHAAW165808-GEN/25-03-2019- Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Yunan Başbakanı Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanının bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçaklarımızın mutat görevlerini icra ettiği öğrenilmiştir" denildi.25.03.2019 16:58:08TSINNNN
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