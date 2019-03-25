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Güvenlik kamerası kaydını da çalmaları hırsızları polisten kurtaramadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir marketten 3 bin 500 lira değerinde sigara çalan ve yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da beraberlerinde götüren 3 şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:01
Güvenlik kamerası kaydını da çalmaları hırsızları polisten kurtaramadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir marketten 3 bin 500 lira değerinde sigara çalan ve yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da beraberlerinde götüren 3 şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.


Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi’nde bulunan ASTİS Gıdacılar Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pazar günü olmasını fırsat bilerek gece geç saatlerde ASTİS 771 Sokak numara 79 adresinde faaliyet gösteren markete gelen 3 hırsız, kepenk kilidini kırarak girdikleri iş yerinden yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki 260 paket sigarayı alarak kayıplara karıştı. Yakalanmamak için temkinli davranan hırsızlar, eşkallerinin belirlenmemesi için marketin güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu bilgisayar kasasını da yanlarında götürdü.


Merkat sahibinin ihbarı üzerine, olayı aydınlatmak için çalışmalara başlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gıdacılar çarşısının girişi çıkışları ile çevredeki iş yerlerinin kamera kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, hırsızlık olayının meyana geldiği marketin bir arka sokağında bulunan iş yerine ait kamera kayıtlarından 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti.


Kimlikleri tespit edilen H.G., İ.D. ve M.D. isimli hırsızlık şüphelileri, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Aydın Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:01
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