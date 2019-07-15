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Güvenlik-İş Sendikası 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz darbe girişimin 3.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54
Güvenlik-İş Sendikası 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz darbe girişimin 3. yıldönümünde şehitleri anan Güvenlik-İş Sendikası Kocaeli Temsilcisi Muhammet Tatlıgül, “Güvenlik-iş Sendikası olaraktemsil ettiğimiz 350 bin özel güvenlik görevlisi ile 15 Temmuz gecesi olduğu gibi ülkemiz ve milletimiz için canla başla görev yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Güvenlik İş Sendikası Kocaeli Temsilciliği, 15 Temmuz darbe girişimin 3. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. Yayınladığı mesajda “Kardeşe vurduran 15 Temmuz Kanlı geceyi Türk Milletine yaşatanlardan bu Millet her iki cihanda hesabını soracaktır” ifadelerine yer veren Tatlıgül, tarihte eşi benzeri olmayan olayda Türk milletinin birlik olduğunu vurguladı. Hain darbe girişiminde güvenlik görevlilerinin de vatanını savunmak için sokaklara çıktığını ifade eden Tatlıgül, “Tarihte eşi benzeri olmayan bu millet söz konusu vatan, bayrak, ezan olduğunda hiç bir engeli tanımayacağını, hiçbir gücün ise engel olamayacağını tüm dünya bir kez daha gördü ve hatırladı. Cennet vatanı ülkemizi bölmek isteyenler dün olduğu gibi bugünde yarında olacaktır ve hain planları ile bizleri parçalamanın hevesi içinde hayaller kuracaklardır” dedi.


Güvenlik-İş Sendikası’nın devleti için meydanlarda olmaya devam edeceğini vurgulayan Tatlıgül, “Devletinin ve milletinin emrinde olan, 7 gün 24 saat görev yapan Güvenlik-iş Sendikası olarak temsil ettiğimiz 350 bin özel güvenlik görevlisi ile 15 Temmuz gecesi olduğu gibi ülkemiz ve milletimiz için canla başla görev yapmaya, gerektiğinde meydanlarda olmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Hain Darbe girişiminde ve vatan savunması uğruna can veren tüm şehitlerimiz rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54
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