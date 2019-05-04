Güvenlik güçlerinin son dönemde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar örgüt içinde korku ve paniği artırdı. Örgütten kaçışlar son yılların en üst seviyesine çıktı. Ayrıca güvenlik güçleri terörle mücadelede askeri yöntemlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik yöntemleri de deniyor. Bu süreçte güvenlik güçlerinin aklı-gücü, çocuklarını teröre kaptıran ailelerin desteği ile bir araya geliyor. Güvenlik güçlerinin, ailelerin de desteğini alarak yürüttüğü ikna çalışmaları sayesinde 2019’un ilk 4 ayında 127 örgüt mensubu emniyet güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan 82’si terör örgütünden ikna yöntemiyle ayrıldı.