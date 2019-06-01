0553 313 94 23

Güvenlik güçlerinden "Huzur ve Trafik" uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye, Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:51
Güvenlik güçlerinden "Huzur ve Trafik" uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye, Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi.


Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya 5 bin 690 noktada 52 bin 143 personel katıldı. Gerçekleştirilen uygulamada, 543 bin 732 şahıs sorgulandı, 15 bin 308 umuma açık iş yeri kontrol edildi ve çeşitli suçlardan aranan bin 405 şahıs yakalandı, Ayrıca uygulamada, 146 bin 789 araç/sürücü kontrol edilirken, bu kontrollerde 11 bin 630adet ihlal tespit edilerek işlem yapıldı toplamda bin 604 araç trafikten men edildi


Genel asayiş, kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması önem arz ediyor. Bu kapsamda, yurt genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde vatandaşların Ramazan Bayramı oncesinde guvenli bir sekilde seyahat edebilmeleri, alısverislerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur icerisinde gecirebilmeleri amacıyla Emniyet Genel Mudurlugu, Jandarma Genel Komutanlıgı ve Sahil Guvenlik Komutanlıgı birimleri tarafından "Türkiye, Huzur ve Trafik Uygulaması" yapıldı. Uygulama, basta asayis, trafik, teror ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için 31 Mayıs 2019 Cuma günu saat 08:00 - 24:00 saatleri arasında deniz limanları, havaalanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarının içerisinde, giriş ve çıkışların da ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleriiçleri ve çevrelerinde 4+1 personel ile hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin içinde bulunduğu ekipler tarafından gerçekleştirildi.


Uygulamaya 52 bin 143 personel katıldı


Gerçekleştirilen uygulamaya, 5 bin 690 noktada 52 bin 143personel ve 212 dedektör köpeği katıldı. Uygulamada; 543 bin 732 şahıs sorgulanırken, 15 bin 308 umuma açık iş yeri kontrol edildi.


Yapılan kontrollerde, 5 kişiye adam öldürme, 6 kişiye yağma, 55 kişiye yaralama, 40 kişiye hırsızlık, 18 kişiye dolandırıcılık, 2 kişiye cinsel taciz, 3 kişiye çocuklara cinsel istismar, 8 kişiye kişiye uyuşturucu ticareti yapmak, 2 kişiye kaçakçılık,3 kişiye FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 1 kişiye silahlı terör örgütüne üye olmak ve bin 262 diğer suçlardan olmak üzere toplamda bin 405 aranan şahıs yakalandı.


Uygulama sonucunda, 13 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet kuru sıkı tabanca, 187 adet mermi, 16 adet kesici ve delici alet,bin 404 gram esrar, 16 gram eroin,38.3 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 4 adet ecstasy, 4 gram kokain, 7 adet kenevir bitkisi, 61 litre kaçak içki, 631 paket kaçak sigaraya el konuldu. Ayrıca, 6’sı çocuk olmak üzere 43 kayıp şahıs bulunurken, 626 şahsa adli-idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucu 100 şahıs gözaltına alındı ve 1 adet is yeri kapatıldı.


Ayrıca yapılan denetimlerde, 146 bin 789 adet arac/surucu kontrol edildi. Kontrollerde, 253 adet aranan arac yakalandı, 11 bin 630 adet ihlal tespit edildi, bin 604 adet araç trafikten men edildi ve 23 adet surucu belgesi geçici olarak geri alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    1. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    2. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    3. Hadislerde dua
    4. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    5. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    6. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    7. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    8. Bir ayet... Bir hadis...
    9. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    10. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    11. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    12. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    13. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    14. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    15. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    16. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    17. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    18. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    19. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    20. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    21. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    22. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    23. Gebelik tümörü nedir?
    24. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    25. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    26. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    27. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    28. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    29. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    30. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti