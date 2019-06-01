Güvenlik güçlerinden "Huzur ve Trafik" uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye, Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya 5 bin 690 noktada 52 bin 143 personel katıldı. Gerçekleştirilen uygulamada, 543 bin 732 şahıs sorgulandı, 15 bin 308 umuma açık iş yeri kontrol edildi ve çeşitli suçlardan aranan bin 405 şahıs yakalandı, Ayrıca uygulamada, 146 bin 789 araç/sürücü kontrol edilirken, bu kontrollerde 11 bin 630adet ihlal tespit edilerek işlem yapıldı toplamda bin 604 araç trafikten men edildi

Genel asayiş, kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması önem arz ediyor. Bu kapsamda, yurt genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde vatandaşların Ramazan Bayramı oncesinde guvenli bir sekilde seyahat edebilmeleri, alısverislerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur icerisinde gecirebilmeleri amacıyla Emniyet Genel Mudurlugu, Jandarma Genel Komutanlıgı ve Sahil Guvenlik Komutanlıgı birimleri tarafından "Türkiye, Huzur ve Trafik Uygulaması" yapıldı. Uygulama, basta asayis, trafik, teror ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için 31 Mayıs 2019 Cuma günu saat 08:00 - 24:00 saatleri arasında deniz limanları, havaalanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarının içerisinde, giriş ve çıkışların da ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleriiçleri ve çevrelerinde 4+1 personel ile hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin içinde bulunduğu ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Uygulamaya 52 bin 143 personel katıldı

Gerçekleştirilen uygulamaya, 5 bin 690 noktada 52 bin 143personel ve 212 dedektör köpeği katıldı. Uygulamada; 543 bin 732 şahıs sorgulanırken, 15 bin 308 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, 5 kişiye adam öldürme, 6 kişiye yağma, 55 kişiye yaralama, 40 kişiye hırsızlık, 18 kişiye dolandırıcılık, 2 kişiye cinsel taciz, 3 kişiye çocuklara cinsel istismar, 8 kişiye kişiye uyuşturucu ticareti yapmak, 2 kişiye kaçakçılık,3 kişiye FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 1 kişiye silahlı terör örgütüne üye olmak ve bin 262 diğer suçlardan olmak üzere toplamda bin 405 aranan şahıs yakalandı.

Uygulama sonucunda, 13 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet kuru sıkı tabanca, 187 adet mermi, 16 adet kesici ve delici alet,bin 404 gram esrar, 16 gram eroin,38.3 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 4 adet ecstasy, 4 gram kokain, 7 adet kenevir bitkisi, 61 litre kaçak içki, 631 paket kaçak sigaraya el konuldu. Ayrıca, 6’sı çocuk olmak üzere 43 kayıp şahıs bulunurken, 626 şahsa adli-idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucu 100 şahıs gözaltına alındı ve 1 adet is yeri kapatıldı.

Ayrıca yapılan denetimlerde, 146 bin 789 adet arac/surucu kontrol edildi. Kontrollerde, 253 adet aranan arac yakalandı, 11 bin 630 adet ihlal tespit edildi, bin 604 adet araç trafikten men edildi ve 23 adet surucu belgesi geçici olarak geri alındı.