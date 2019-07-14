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Güvenlik güçlerinden 81 ilde eş zamanlı uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan bin 30 kişi yakalandı- Toplam 61 bin 101 personel ve 188 dedektör köpek ile 11 bin 704 noktada gerçekleştirilen uygulamada 526 bin 16 kişi sorgulandı- Kontrol edilen 167 bin 70 araçtan 3 bin 41'ine işlem yapıldı, 612'si trafikten men edildi, 78 aracın arandığı belirlendi

14 Temmuz 2019 Pazar 11:22
Güvenlik güçlerinden 81 ilde eş zamanlı uygulama

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur (2019-3)" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme sahip bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun bulundukları yerlerde suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması ve caydırılması, suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Toplam 61 bin 101 personel ve 188 dedektör köpek ile 11 bin 704 noktada gerçekleştirilen uygulamada 526 bin 16 kişi sorgulandı.

Sorgulamalarda bir "cinayet", bir "yağma", 29 "yaralama", 44 "hırsızlık",18 "dolandırıcılık", 3 "cinsel taciz", bir "çocuğun cinsel istismarı", 14 "uyuşturucu madde ticareti yapmak", 4 "kaçakçılık", bir "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 887'si "diğer suçlar" olmak üzere, 11'i çocuk 27 kayıp kişinin de aralarında bulunduğu aranan bin 30 kişi yakalandı.

- Ekiplerce 612 araç trafikten men edildi

Uygulamada 792 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 99 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce kontrol edilen 167 bin 70 araçtan 3 bin 41'ine işlem yapıldı, 612'si trafikten men edildi, 78 aracın arandığı belirlendi.

Denetlenen 19 bin 474 umuma açık iş yerinden 61'ini kapatan güvenlik güçleri, 12 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız av tüfeği, 16 kurusıkı tabanca, 897 mermi, 7 kesici/delici alet, 350 gram esrar, 8 gram eroin, 109 gram bonzai, 251 gram metamfetamin, 24 kök kenevir, 62 sentetik ecza hapı, 240 litre kaçak içki ve bin 630 paket kaçak sigara ele geçirdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:22
  1. 81 ilde eş zamanlı huzur uygulaması
  2. emniyet
  3. jandarma
  4. Sahil Güvenlik

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