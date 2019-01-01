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Güvenlik güçleri yeni yılı görevleri başında karşıladı

Sakarya'da yeni yıla görevleri başında giren jandarma ekipleri, uygulama noktasında vatandaşlara çikolata, şeker ve baklava ikram etti- Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir:- "Bu geceler, halkın yolda olabileceği, eğlenceden dönebileceği geceler. Dolayısıyla bizim de dikkatimizi artırmamız gerekiyor. Geçmişte yaşadığımız bazı sıkıntılı olaylar da bu gecelere denk gelince biz emniyet ve jandarma olarak güvenlik tedbirlerimizi daha da artırdık"

01 Ocak 2019 Salı 03:51
Güvenlik güçleri yeni yılı görevleri başında karşıladı

SAKARYA (AA) - Yeni yıla görevleri başında giren Sakarya'daki güvenlik güçleri, uygulama noktalarında durdukları vatandaşlara çikolata, şeker ve baklava ikram etti.

Soğuk havaya rağmen D-100 kara yolunda güvenliği sağlayan jandarma ekipleri uygulama noktalarında durdurdukları araçlarda özel köpeklerle arama yaptı, sürücülerin belgelerini kontrol etti, alkol testi yaptı.

Daha sonra vatandaşlara yeni yıl dileklerini ileten ekipler, araçta bulunanlara baklava, çikolata ve şeker ikram etti.

Ekipleri ziyaret eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kolluk birimlerinin görevleri başında ziyaret ederek, 2019'a başlarken iyi dileklerini paylaşmak, görevleri başında onlarla buluşmak istediğini bildirdi.

Bu gecelerin kendileri için önemli olduğunu anlatan Nayir, "Bu geceler, halkın yolda olabileceği, eğlenceden dönebileceği geceler. Dolayısıyla bizim de dikkatimizi artırmamız gerekiyor. Geçmişte yaşadığımız bazı sıkıntılı olaylar da bu gecelere denk gelince biz emniyet ve jandarma olarak güvenlik tedbirlerimizi daha da artırdık." dedi.

Güvenlik güçlerinin görevleri başında halkın ihtiyaç duyduğu bütün tedbirleri alarak, yol güvenliğini sağladığını belirten Nayir, ekiplerin asayiş kontrollerini yaparak görevlerine devam ettiği bilgisini verdi.

Görevi başında çalışanların yeni yılının onlara hayır, uğur getirmesini, aileleriyle sağlıklı sıhhatli bir yıla girmeleri temennisinde bulunan Nayir, "Görüyoruz ki bizim kolluk birimlerimiz kadar gazetecilerimiz, basın ve medyayla ilgili olanlar da bugün eğlencede değiller. Onlar da aynen bizim kolluk birimlerimiz gibi görevleri başında. Sizlere de hayırlı bir yıl diliyoruz. İnşallah sağlıklı, sıhhatli 2018'den daha güzel bir 2019 bizi karşılar." diye konuştu.

Sürücülerden Burak Ezin, devletin güvenliğe önem vermesinin iyi bir uygulama olduğunu belirterek, "2019'un milletimiz adına iyi geçmesini diliyorum. Herkese huzurlu, mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 03:51
  1. alkol testi
  2. Arama
  3. Baklava
  4. kontrol
  5. özel köpekler
  6. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
  7. uygulama
  8. yeni yıl

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