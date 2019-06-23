"Güvenlik güçleri naaşın başından ayrıldıktan sonra Mursi'nin çehresinde sükunet belirdi"

KAHİRE (AA) - Mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, aile olarak babasının naaşı yıkanırken emniyet mensuplarının odada durmalarına, tabutu taşımalarına ve cenaze namazını kılmalarına izin vermediklerini ifade etti.

Mursi, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, babasının şehadetini haber aldıkları anda ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Tora Hapishanesi Hastanesinde bulunan babasının naaşının olduğu odaya, vefatından 10 saat sonra ilk kez hapis yatan oğlu Usame Mursi de dahil olmak üzere 5 kardeşi, annesi ve amcası ile beraber girdiklerini ifade eden Abdullah Mursi, ilk anda babasının cenazesinin yüzünde çok soluk ve öfkeli bir ifade gördüklerini aktardı.

O esnada odada bulunan çok sayıdaki güvenlik görevlilerini dışarı çıkarttıklarını belirten Mursi, "Kapıyı kapattıktan sonra şehit Mursi'nin yüz ifadesi değişti, çehresinde sükunet ve mutmain bir ifade belirdi." ifadelerini kullandı.

Abdullah Mursi, daha sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Dualarla şehit cumhurbaşkanının naaşını yıkamaya başladık. Bedeni değişmeye ve yüzünde tebessüm belirmeye başladı. Bu duruma inanamadık. Zalimler, askerler odada olduğunda yüzü farklı şekildeydi. Gördüklerimiz karşısında dehşete düştük."

Bunun bir mucize olmadığını ancak Allah'ın kendilerine müjdeler gönderdiğini dile getiren Mursi, şehidi yıkadıkça çehresindeki tebessümün daha da belirginleştiğini kaydederek, yıkama tamamlandıktan sonra Allah'ın kendilerine bir müjde daha verdiğini ve o anda sabah ezanın okunduğunu belirtti.

Abdullah Mursi, babasının hayatı boyunca sabah namazlarını camide kıldığını aktararak, babasının hapishanede de sabah ezanını okuduğuna ve ardından namaz kıldığına değindi.

- Aile, güvenlik güçlerinin cenaze namazına katılmasına izin vermedi

Mursi, naaşın emniyet mensuplarınca taşınmasına izin vermediklerini ve naaşı 4 oğlunun taşıdığını, mescitte önce sabah namazını kıldıklarını, güvenlik güçlerinin cenaze namazına katılmalarına da izin vermediklerini ve sadece aile olarak babasının cenaze namazını kıldıklarını açıkladı.

Abdullah Mursi, babalarının naaşını Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) liderleri ve önde gelenlerinin defnedildiği Nasır kentindeki kabristana, arkadaşı eski İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in yanına gömülmek üzere getirdiklerini ifade etti.

Şehit babasına Eylül 2018'de yaptığı son ziyarette kendisine Akif'i sorduğunu ve Eylül 2017'de vefat ettiği haberini verdiklerini anlatan Mursi, babasının bu haber üzerine "Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Onunla Hazreti Peygamber'in Havz-ı Kevser'inde buluşacağız inşallah." dediğini anlattı.

Abdullah Mursi, babasını kabre indirip yüzünü açtıklarında ise çehresinin adeta parladığını da kaydetti.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.