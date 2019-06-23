0553 313 94 23

"Güvenlik güçleri naaşın başından ayrıldıktan sonra Mursi'nin çehresinde sükunet belirdi"

Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, babasının şehadetini haber almalarını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı- Oğul Mursi, babasının cenazesini, vefatından 10 saat sonra annesi, amcası ve kardeşleriyle beraber gördüğünü belirtti- Abdullah Mursi, güvenlik güçlerinin cenazenin başından ayrılmasından sonra babasının çehresinin değiştiğini ve yüzünde tebessüm belirdiğini söyledi- Mursi, aile olarak güvenlik güçlerinin babasının naaşının yıkanmasına nezaret etmelerine, tabutu taşımalarına ve cenaze namazına katılmalarına müsaade etmediklerini de aktardı

23 Haziran 2019 Pazar 00:06
"Güvenlik güçleri naaşın başından ayrıldıktan sonra Mursi'nin çehresinde sükunet belirdi"

KAHİRE (AA) - Mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, aile olarak babasının naaşı yıkanırken emniyet mensuplarının odada durmalarına, tabutu taşımalarına ve cenaze namazını kılmalarına izin vermediklerini ifade etti.

Mursi, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, babasının şehadetini haber aldıkları anda ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Tora Hapishanesi Hastanesinde bulunan babasının naaşının olduğu odaya, vefatından 10 saat sonra ilk kez hapis yatan oğlu Usame Mursi de dahil olmak üzere 5 kardeşi, annesi ve amcası ile beraber girdiklerini ifade eden Abdullah Mursi, ilk anda babasının cenazesinin yüzünde çok soluk ve öfkeli bir ifade gördüklerini aktardı.

O esnada odada bulunan çok sayıdaki güvenlik görevlilerini dışarı çıkarttıklarını belirten Mursi, "Kapıyı kapattıktan sonra şehit Mursi'nin yüz ifadesi değişti, çehresinde sükunet ve mutmain bir ifade belirdi." ifadelerini kullandı.

Abdullah Mursi, daha sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Dualarla şehit cumhurbaşkanının naaşını yıkamaya başladık. Bedeni değişmeye ve yüzünde tebessüm belirmeye başladı. Bu duruma inanamadık. Zalimler, askerler odada olduğunda yüzü farklı şekildeydi. Gördüklerimiz karşısında dehşete düştük."

Bunun bir mucize olmadığını ancak Allah'ın kendilerine müjdeler gönderdiğini dile getiren Mursi, şehidi yıkadıkça çehresindeki tebessümün daha da belirginleştiğini kaydederek, yıkama tamamlandıktan sonra Allah'ın kendilerine bir müjde daha verdiğini ve o anda sabah ezanın okunduğunu belirtti.

Abdullah Mursi, babasının hayatı boyunca sabah namazlarını camide kıldığını aktararak, babasının hapishanede de sabah ezanını okuduğuna ve ardından namaz kıldığına değindi.

- Aile, güvenlik güçlerinin cenaze namazına katılmasına izin vermedi

Mursi, naaşın emniyet mensuplarınca taşınmasına izin vermediklerini ve naaşı 4 oğlunun taşıdığını, mescitte önce sabah namazını kıldıklarını, güvenlik güçlerinin cenaze namazına katılmalarına da izin vermediklerini ve sadece aile olarak babasının cenaze namazını kıldıklarını açıkladı.

Abdullah Mursi, babalarının naaşını Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) liderleri ve önde gelenlerinin defnedildiği Nasır kentindeki kabristana, arkadaşı eski İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in yanına gömülmek üzere getirdiklerini ifade etti.

Şehit babasına Eylül 2018'de yaptığı son ziyarette kendisine Akif'i sorduğunu ve Eylül 2017'de vefat ettiği haberini verdiklerini anlatan Mursi, babasının bu haber üzerine "Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Onunla Hazreti Peygamber'in Havz-ı Kevser'inde buluşacağız inşallah." dediğini anlattı.

Abdullah Mursi, babasını kabre indirip yüzünü açtıklarında ise çehresinin adeta parladığını da kaydetti.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 00:06
  1. Abdullah Mursi
  2. Mısır
  3. Muhammed Mursi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor'dan Ljupco Doriev bombası
    1. Konyaspor'dan Ljupco Doriev bombası
    2. İstanbul'da toplu ulaşıma seçim..
    3. Hugo Rodallega transferini duyurdular!..
    4. Trabzonspor'dan Adam Nagy sürprizi
    5. Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali"
    6. Özel olarak yaptırdı... Sultan 2...
    7. Şehit komiser memleketine gönderildi
    8. Denizlispor, Hugo Rodallega'yı..
    9. 2019 Avrupa Oyunları
    10. KKTC’ye yerleşecek Rumlara teşvik!..
    11. Brezilya’dan farklı galibiyet
    12. Öcalan’ın mektubundan sonra Selahattin..
    13. Futbol: Kupa Amerika
    14. "Güvenlik güçleri naaşın başından..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Haziran 2019
    16. "Yemen'de çözümün anahtarı BM arasında..
    17. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü
    18. Basketbol: Hazırlık maçı
    19. Otelde rastgele ateş eden saldırgan..
    20. İstanbul seçimi için Kırıkkale’den..
    21. Filistin yönetiminden ABD’ye sert..
    22. Şişli’de motosiklet kazası: 2 yaralı
    23. Burdur’da 3 gündür haber alınamayan..
    24. Niğde’de 4’üncü kattan düşen çocuk..
    25. Trump şart koştu: En iyi arkadaşı..
    26. Denizli’de alt geçitte akıl almaz kaza
    27. Ali Koç’tan transfer müjdesi
    28. Gloria Gaynor Bodrum'da konser verdi
    29. GÜNCELLEME - Etiyopya'da yerel..
    30. Hamas'tan ABD'nin ekonomi paketine yanıt
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Dünyayı sarsan ses kaydını yayımladılar! Körfez saldırısını Suudi Arabistan gerçekleştirmiş
    Dünyayı sarsan ses kaydını yayımladılar! Körfez saldırısını Suudi Arabistan gerçekleştirmiş
    28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı