Güvenlik güçleri kalpazanlara göz açtırmıyor

TBMM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2003-2017 yılları arasında 69 bin 869 parada sahtecilik olayı meydan gelmiş, 89 bin 702 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır." dedi.

Bakan Soylu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in sahte parayla mücadele kapsamında hakkında işlem yapılan kalpazan sayısı ve sahte para miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Soylu, güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında 7 gün 24 saat çalışma esasına göre, kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde görev yaptığını ve adli makamların talimatları doğrultusunda gerekli işlemleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Her geçen gün değişen suç türleriyle etkin mücadelesini sürdüren güvenlik güçlerinin, yeni uzmanlık birimlerini oluşturduğunu ve kendilerini sürekli yenileyerek verilen görevleri yerine getirdiğini kaydeden Soylu, şu bilgileri verdi:

"2017 yılında meydana gelen 2 bin 69 parada sahtecilik olayında, 2 bin 649 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu olaylarda 77 bin 935 adet Türk Lirası, 20 bin 298 adet ABD doları, 2 bin 971 adet avro ve 6 bin 871 adet diğer ülkelere ait sahte para ele geçirilmiştir. Ayrıca 2003-2017 yılları arasında 69 bin 869 parada sahtecilik olayı meydan gelmiş, 89 bin 702 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."

- "Her yurttaşın daha dikkatli olması gerekiyor"



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin açıklamasında, toplumsal sorunların kamuoyuna yansımasının, vatandaşları olumsuzluklara karşı duyarlı kıldığına işaret etti.

Sahte para gibi hemen her gün karşılaşılması olası sorunlar konusunda daha fazla duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Gürer, "Türk lirasının yanında dolar ve euro gibi yabancı paraların sahtesi de piyasaya sürülüyor. Sahte para dünden bugüne süregelmektedir. Her yurttaş daha dikkatli olması gerekiyor. Güvenlik güçlerinin kaynağından sahteciliği yok etmesiyle ve yurttaşın konuya hassasiyetiyle bu sorun aşılabilir." ifadesini kullandı.