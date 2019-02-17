Güvenlik güçleri engelli çocuklarla buluştu Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Toplum Destekli Polis Amirliği ekipleri, engelli çocuklarla bir araya geldi.

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Toplum Destekli Polis Amirliği ekipleri, engelli çocuklarla bir araya geldi.

Topum Destekli Polis Amirliği, sabahın erken saatlerinde engelli çocuklarla bir araya gelip kahvaltı yaptı. Ekipler, daha sonra engelli öğrencileri çocuk eğlence salonuna götürüp, unutamayacakları bir gün geçirmelerini sağladı.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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