Güvenlik görevlisi Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hasan Kaan Arslan düzenlenen cenaze töreni ile son yolcuğuna uğurlandı.

Kdz.Ereğli Belediyesinde Güvenlik Görevlisi olarak çalışan Hasan Kaan Arslan, Cumartesi akşamı geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hasan Kaan Arslan için Belediye binası önünde helallik töreni düzenlendi. Törene Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, diğer partilerin adayları, STK temsilcileri ile yaklaşık bin kişi katıldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Arslan’ın vefatının kendisini çok üzdüğünü belirterek göz yaşlarına hakim olamadı. Uysal törende yaptığı konuşmada “Değerli Belediye personelimiz, Hasan Kardeşimizi ve göreve geldiğim günden itibaren beni her sabah kapıda girerken ‘Başkanım’ diye karşılayan yüreği güzel insan, ben konuşamayacağım. Mekanı cennet olsun. Ne gerekiyorsa biz onu yapacağız. Ben onu çok sevdim. Ailesi, beni de bir evladı olarak kabul etsinler. Ben onlarla beraberim, bütün belediye personelini sevdim ama bu Hasan bir başkaydı“ dedi.

Belediye önünde yapılan helalleşme programının ardından Hasan Kaan Arslan, omuzlar üzerinde son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ruşanlar Köyü’ne gönderildi.