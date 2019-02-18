Güvenlik görevlilerine ‘Etkili İletişim’ semineri

Eğitimci Abdullah Yılmaz, alışveriş merkezinde görevli güvenlik görevlilerine ‘Etkili İletişim ve Konuşma Teknikleri’ konulu seminer verdi.

Alışveriş merkezinin toplantı salonunda özel güvenlik görevlilerine seminer veren Eğitimci Abdullah Yılmaz, etkili iletişim için kararlı olmanın önemine vurgu yaptı.

Abdullah Yılmaz, “Kullandığımız kelimeler vasıtası ile etkili olmak istiyorsak, kararlı olmalıyız. Tam olarak ne yapmak istediğimizi bilmemiz gerek. Kullandığımız kelimeler isteğimizle uyum içinde olmalıdır. Dikkatimizi karşımızdaki kişiye yöneltmeliyiz. Biri ile konuşurken çevreyi gözden geçiriyorsanız etkili olamazsınız. Ne istediğimizi, duygularımızı dolambaçlı yollara sapmadan net ve açık bir şekilde söylemeliyiz. Kızıma dedim, gelinim anlasın stratejisi anlaşmazlık oluşturur. Duygu, düşünce ve davranışlarımızda kararlı ve tutarlı olmalıyız. Bugün dediğimizi yarın inkar etmemeliyiz. Sonuçları yorumlayabilmeli bunlarla ilgili konuşabilmeliyiz.Bir satranç tahtası düşünün, nasıl ki her bir taş hareketi diğer taşları ve oyunun bütününü etkileyecektir, unutmayın hayatta böyledir. Karşımızdakinin fikrini almalı, aynı fikirde olup olmadığımızı test etmeliyiz. Başka fikirlere açık olmalıyız” diye konuştu.