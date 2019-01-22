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Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları birbirine girdi

Adıyaman’da güvenlikçiler ile hasta yakınları arasında çıkan kavgada 4 güvenlikçi yaralandı. 3 kişinin gözaltına alındığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

22 Ocak 2019 Salı 22:34
Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları birbirine girdi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 5.katındaki Dahiliye Servisinde meydana gelen olayda, ziyaret saati bittiği için güvenlik görevlileri tüm ziyaretçileri dışarı çıkartmak istedi.

Hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma hasta yakınları ve güvenlik görevlileri arasında kavgaya dönüştü.

Çok sayıda hasta yakını ve güvenlik görevlisinin karıştığı kavgada 4 güvenlik görevlisi yaralanırken, 3 hasta yakını polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Kavgada Bilal Ö., Zübeyir D., Mahmut M. ve Fatih Ö. yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri hasta yakınları olan F.D., M.D. ve K.Y. isimli şahısları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 22:34
  1. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin

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