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"Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra daha güçlü"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "(MİT ve TSK'nin ortak operasyonu) 'Silahlı kuvvetler 15 Temmuz'dan sonra zaafa uğradı, güvenlik boşluğu oluştu' söylemi bir kez daha çöktü. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı"

27 Mart 2019 Çarşamba 12:53
"Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra daha güçlü"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK'nın tepe kadrosuna yaptığı ortak operasyona ilişkin, "(Silahlı kuvvetler 15 Temmuz'dan sonra zaafa uğradı, güvenlik boşluğu oluştu) söylemi bir kez daha çöktü. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından MİT ve TSK ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil'e yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

AA'nın konuya ilişkin haberini paylaşan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"(Silahlı kuvvetler 15 Temmuz'dan sonra zaafa uğradı, güvenlik boşluğu oluştu) söylemi bir kez daha çöktü. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı. Hiçbir ihanete, kumpasa, gevşekliğe prim vermeden yolumuza devam."



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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:53
  1. 15 Temmuz
  2. Anadolu Ajansı
  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  4. PKK

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