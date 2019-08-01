Güvenlik birimine getirilen çocuklara ilişkin bültenin yayımlanması ertelendi

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin haber bülteninin yayımlanmasının ertelendiğini duyurdu. TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan verinin kaynağında değişiklik olması ile yeni veri kaynağından elde edilen veriye ilişkin zaman serisinin sunulabilmesi ve daha ayrıntılı istatistiklerle yeni göstergelerin üretilmesine ilişkin çalışmaların sürmesi nedeniyle haber bülteninin yayımlanması ertelendi. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından, haber bülteninin yayımlanacağı kaydedildi.



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