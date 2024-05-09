Güvenlik açığı tespit edildi! Havayolu şirketi sistemi değişiyor: Kritik hata haftalar sonra fark edildi!

Lufthansa Group havayolu şirketlerinde önemli bir güvenlik açığı tespit edildi. İsviçre'nin NZZ gazetesinin haberine göre, Apple'ın yapay zeka asistanı Siri, bir yanlış yapılandırma nedeniyle uçuş rezervasyonlarının giriş bilgilerini topladı ve bu bilgileri yanlışlıkla başkalarının takvimlerine ekledi. Sorun Nisan 2024'ün başlarında fark edildi.

Bu güvenlik açığından etkilenenler, sadece uçuş saatleri ve numaraları değil, aynı zamanda yolcu soyadları ve rezervasyon kodları da dahil olmak üzere hassas bilgilerdi. Hatanın manuel bir yapılandırma sonucu oluştuğu belirtildi. Bir sözcü, sorunun hızla giderildiğini belirtti.

Sistemi değiştirecekler

Lufthansa Group, müşteri verilerinin güvenliğine büyük önem verdiklerini ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almak adına sorunu derhal çözmeye odaklandıklarını duyurdu.

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