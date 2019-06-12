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Güvenli sürüşler Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
Güvenli sürüşler Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.


Son olarak Karasu Manavpınarı Ortaokulu öğrencilerine ‘Trafikte Güvenli Bisiklet Kullanımı’ üzerine Ayçiçeği Bisiklet Vadisinin uzman eğitmenleri tarafından bilgiler verildi. Edinmiş oldukları bilgiler sayesinde güvenli bisiklet kullanımını tanıyan öğrenciler programda keyifli vakit geçirdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
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