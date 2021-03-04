Güvenli konutlar inşa edilmeli

Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Bugün Türkiye genelindeki milyonlarca konutta binaların gücünü zayıflatan korozyonu önleyen su yalıtımı uygulaması bile bulunmuyor. Oysa mühendislik ve mimari açıdan teknik kurallara uygun şekilde projelendirilmiş, kaliteli malzemelerle ve doğru işçilikle üretilmiş binalar depremi riskli olmaktan çıkarıyor. Artık yapı kalitesinin arttırılması ve bina ömrünü en az 100 yıla çıkaracak çalışmalar yapılması gerekiyor. Yerkürenin kendi varlığını sürdürme gerçeği olan depremler elbette dünya var olduğu sürece devam edecek. Önemli olan teknolojiden de faydalanarak depreme dayanıklı yapılar hayata geçirmek.”

Her detay sorgulanmalı

Türkiye’de acilen yıkılıp yeniden yapılması gereken 7.5 milyon riskli konut bulunduğunu hatırlatan Kaya, şunları söyledi: “Bu noktada yenilenecek yapıları şehrin mimarisine uygun, her türlü teknik altyapıya sahip ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde planlanmak büyük önem taşıyor. Vatandaşlara da bu konuda önemli bir rol düşüyor. Konut alırken binanın deprem yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediği başta olmak üzere her detayın sorgulanması gerekiyor. Bu noktada projelerini yönetmeliklere uygun olarak yüksek kaliteli malzemelerle hayata geçiren, sermaye yapısı güçlü köklü inşaat firmalarını tercih etmek büyük avantaj sağlıyor.”

Yapı Yasası'na ihtiyaç var

Ülkenin bir Yapı Yasası’na ihtiyacı olduğunun altını çizen Kaya, şöyle konuştu: “İnşaat sektörü profesyonelleri olarak denetimin önemini her zaman, her platformda vurguluyoruz. Türkiye’ye özgü bir Yapı Yasası’nın çıkarılması, bir sektörü değil tüm ülkeyi kalkındıracak bir hamle olacak. Denetim konusunda disiplini sağlamak için de olası ihmallerin önüne geçilecek bir denetim mekanizması oluşturulması şart. İnşaatlarda sadece betonun ve demirin değil, yalıtım başta olmak üzere tüm malzemelerin ve aynı zamanda binanın yapım ve uygulama süreçlerinin denetlenmesi gerekiyor. Denetimdeki aksaklıkları çözemezsek kalitesiz ve plansız yapılaşmadaki sorunların önüne geçmemiz mümkün değil. Binaların betonarme, çelik ya da başka bir malzemeden inşa edilmesinden çok nasıl yapıldığından emin olunması. Eğer binalar deprem ülkesinde olması gereken standartlara uygun inşa edilmemişse ve yapım aşamasında sağlıklı bir denetim gerçekleşmemişse depremlerde maalesef ki büyük kayıplar vermeye devam ederiz.”