0553 313 94 23

Güvenli gelecek için dev iş birliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik hizmetlerinin daha verimli verilmesi için önemli bir projeye imza atıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:10
Güvenli gelecek için dev iş birliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik hizmetlerinin daha verimli verilmesi için önemli bir projeye imza atıyor. Büyükşehir ve emniyet arasında imzalanan protokolle, Burulaş arkasındaki 18 dönümlük alan asayiş ve bütün motorlu ekiplerin konuşlandırılması için düzenlenecek. İmar planı değişikliğini yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda alana yapacağı çok amaçlı toplantı salonunda ise şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz’ın ismini ölümsüzleştirecek.


Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi, daha güvenli bir Bursa için Emniyet Müdürlüğü ile yeni bir projeye daha imza atıyor. Odunluk Mahallesi’nde BURULAŞ’ın hemen arkasında kalan Milli Emlak’a ait yaklaşık 18 dönüm alan, bu proje ile kentin güvenliğine hizmet edecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak plan değişikliğinin ardından asayiş ve tüm motorlu ekiplerin konuşlandırılması için bölge yeniden düzenlenecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yine bu bölgeye 200 metrekare kapalı alana sahip çok amaçlı bir toplantı salonu yapacak. Toplantı salonuna 23 Ekim 2018 tarihinde görevi başında şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz’ın ismi verilecek. Yine çevre duvarı, çalışma alanları, sosyal alanlar, bakım alanları, depolama ve park alanları ile ihtiyaç duyulan diğer yapı ve tesislere dair projeler, Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü arasında oluşturulacak teknik bir komisyon tarafından müştereken hazırlanacak.


Huzur ve esenliğe güç katacak


Daha güvenli bir Bursa için hayata geçirilecek projenin tanıtımına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Zafer Işık ve Atilla Ödünç, şehit polis Hayrettin Yılmaz’ın babası Tuncer Yılmaz ve kız kardeşi Özge Topçu da katıldı. Projenin uygulanacağı alanda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, güvenlik güçlerimiz 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak çalışıyor. Biz evimizde rahat içinde otururken, onlar bayram, seyran, hafta sonu, gece, gündüz demeden fedakarca görev başındalar. Onların daha verimli görev yapabilmeleri için yeni çalışma alanlarına ihtiyaç var. Üzerinde bulunduğumuz 18 dönümlük alanda gerek imar revizyonu yapıldıktan sonra asayiş ekiplerimiz burada konuşlanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak buraya yapacağımız çok amaçlı salona da şehit polisimizin adını vereceğiz. Böylelikle şehidimizin ismini de ölümsüzleştirmiş olacağız. Buraya kazandıracağımız proje Bursa’mızın huzur ve eserliğine güç verecek” dedi.


Büyükşehir’e teşekkür


Bursa Valisi Yakup Canbolat, kamu kurumlarının birlikte hareket ederek, güvenlik adına önemli bir projeyi hayata geçireceğini söyledi. Bu projede Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir katkısı olduğunu kaydeden Canbolat, “Asayiş ve önleme ekiplerimiz burada olacak. Motorlu ekiplerimiz, buradan her bölgeye daha seri olarak müdahale edebilecek. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yine bir eğitim merkezi yapılacak. Şehrimizin güvenlik ve esenliğine katkı sağlayacak projeye katkısı nedeniyle Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Çocuklar için trafik akademisi


İl Emniyet Müdürü Osman Ak ise, Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları müşterek çalışma sonucunda Trafik Şube Müdürlüğü’nün uygun bir yerde konuşlandırılması için bu noktayı belirlediklerini söyledi. Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinin hemen sınırında bulunan alanın çok stratejik bir bölge olduğunu dile getiren Ak, “Trafiğin düğümlenme noktası olan Acemler Kavşağı’nın hemen arkasındayız. Buradan hem Mudanya hem de İzmir ve Ankara yolu güzergahına daha seri müdahale şansımız olacak. Ayrıca bu projenin hemen uç kısmına bir de çocuklar için trafik akademisi kazandıracağız. Burada çocuklarımız için pist ve eğitim materyalleri bulunacak. Çocuklarımıza trafikle ilgili her türlü eğitimi burada verebileceğiz” dedi.


"Ne yapsak az"


Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, “Bulunduğu mekân itibariyle şehir için stratejik bir nokta olan burada konuşlanacak Yunuslar, Bursa’nın güvenliği, asayişi ve trafiği için son derece önemli bir hizmet îfâ edecekler. Türkiye’de polisimiz, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız için belediyeler olarak, merkezî iktidar olarak, sanayici hayırseverler olarak ne yapsak azdır. Onlar gece gündüz demeden milletimiz bekası, güvenliği için kendilerini riske atarak görev yapıyorlar” diye konuştu.


Konuşmaların ardından hayata geçirilecek projeye ilişkin protokol ise BURULAŞ binasında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yakup Canbolat ve Emniyet Müdürü Osman Ak arasında imzalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iş adamlarıyla bir araya geldi
    1. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iş..
    2. Elazığ’da Memur-Sen’den Mısır’daki..
    3. Çaldıkları demirleri satarken..
    4. Askeriyeden malzeme çalan hırsızlara..
    5. İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine..
    6. Merkel: "Avrupa Birliği’nin kaderi de..
    7. Puşkin Müzesi Antalya’da açıldı
    8. CHP'nin Şişli adayına "Kürdistan"..
    9. Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü:..
    10. Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı
    11. Kırsal mahallelerde kumlama..
    12. Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha..
    13. BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret..
    14. ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    16. Çiftçilerepancar ödemeleri yarın..
    17. Yunan basınından CHP'ye büyük alkış!..
    18. Adana’da 30 silah ele geçirildi
    19. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl..
    20. Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama
    21. Türkiye ile Lübnan'dan sağlıkta iş..
    22. "31 Mart dosta güven düşmana korku..
    23. Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir’in..
    24. Turkcell'e 150 milyon dolar kredi
    25. Ankara Emniyeti yeni ekip otolarına..
    26. Başkan Zihni Şahin’den ’kırsal..
    27. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    28. Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş maçı..
    29. Sissokko 2 hafta sahalardan uzak..
    30. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can:..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler