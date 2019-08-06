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Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar MSB'de sürüyor

Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerin bugünkü bölümü 10.30'da Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı

06 Ağustos 2019 Salı 10:35
Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar MSB'de sürüyor

ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerin bugünkü kısmının 10.30'da Bakanlık'ta başladığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:35
  1. ABD
  2. güvenli bölge
  3. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)

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