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Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için çalışmalar başladı

Türk ve ABD'li askeri heyet arasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığında başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:19
Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için çalışmalar başladı

MSB'den yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere, iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik çalışmanın, MSB'de icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk ve ABD'li askeri yetkililerin arasında gerçekleşen görüşmelerin, önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:19
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  4. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

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