Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için çalışmalar başladı Türk ve ABD'li askeri heyet arasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığında başladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere, iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik çalışmanın, MSB'de icra edildiği belirtildi. Açıklamada, Türk ve ABD'li askeri yetkililerin arasında gerçekleşen görüşmelerin, önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı bildirildi.

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