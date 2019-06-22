“Güvenli Aile Güçlü Gelecek” projesi sona erdi

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonunda “Güvenli Aile Güçlü Gelecek” projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteği ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Kadın ve Demokrasi Deneği (KADEM) iş birliğinde yürütülen “Güvenli Aile Güçlü Gelecek” projesinin kapanış programı KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Proje kapanış törenine, Vali Fuat Gürel, Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sadide Akbulut, KADEM Karabük Şube Başkanı Hatice İpek ile davetliler katıldı.

Kadem Karabük Şube Başkanı Hatice İpek’in yaptığı açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Arzu Özyürek tarafından proje sunumu gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut ve KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun yaptığı konuşmaların ardından “Güvenli Aile Güçlü Gelecek” eğitim projesi slayt ve röportajlarının gösterimi yapıldı.

Karabük merkez ve Yenice ilçesinde yaşayan dezavantajlı olan çocukların ve ailelerinin tıbbı, eğitsel, hukuki ve psiko sosyal eğitimlerden geçerek, iş-uğraş etkinlikleriyle topluma kazanmalarına ve normali yanlıştan ayırt edebilmelerine katkı sağlanması amaçlanan projenin kapanış töreninde konuşan Vali Gürel, “Güvenli Aile, Güçlü Gelecek” projesinin çok önemli bir proje olduğunu ve bu projenin KADEM tarafından desteklenmiş olmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Gelişmiş ülkelerde devletin bir kısım işleri sivil toplum örgütlerine yaptırdığını hatırlatan Gürel, “Sivil toplum örgütleri vasıtasıyla yapılan işlerin takibi çok kolaydır ve sonucu çok değerlidir. Özellikler halka yakın durma açısından halkın içinden çıkan sivil toplum örgütlerini vatandaşlara hizmet etmesi çok daha kolaydır. Sivil toplum örgütleri vatandaşa çok yakındır ve vatandaşları kucaklar. Projede emeği geçen ve destek veren; Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, İl Müftülüğümüze, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Karabük Şubesine ve proje ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından projeye verdikleri emeklerden ve desteklerden dolayı, Prof. Dr. Arzu Özyürek ve AB Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Proje Sorumlusu Ekrem Değirmenci’ye Vali Fuat Gürel ve KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümürkçüoğlu tarafından plaket takdimi yapıldı.

“Güvenli Aile Güçlü Gelecek” projesini kapanış programı basına kapalı olarak Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde yapılan değerlendirme toplantısı ile sona erdi.