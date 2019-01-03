Güvenilir insanlara ihtiyacımız var!

Elif Rana Kişioğlu

Sıfatlar, insanlara birtakım nitelikler kazandırır. Bir insanın sıfatı ne ise onunla anılır. O sıfat o insan için artık adı soyadı gibi olmuştur. Güvenilir insan da bu sıfatlardan bir tanesidir. Günümüzde ‘Güvenilir İnsan’ sıfatının mumla aranan bir özellik olduğunu görmekteyiz

Sıfatlar ikiye ayrılmaktadır. İyi ve kötü sıfatlar olarak. İyi sıfatlar içerisinde en iyisi, en muazzamı, en güzel olanı ise GÜVENİLİR İNSAN sıfatıdır.. Nitekim bu sıfat, iki cihan güneşi, Peygamber Efendimiz (S.A.V) Hz. Muhammed’in sıfatıdır. EL-EMİN kelimesinin karşılığıdır. Öyle ki Efendimiz bu özelliği sayesinde insanları yönetebildi, insanların sevgisini kazandı ve böyle muazzam bir yönetici oldu. O yüzden çok kutsal ve ehemmiyetli bir kelimedir.

Yönetici olarak vasıflandırılan kimsede bulunması gereken en temel özelliklerden birisi de güvenilir olmaktır. Bu kelime her insanda bulunan bir özellik değildir. Çünkü herkes bu sıfatı hak etmiyor.

Önümüzde yerel seçimler var. Yerel yönetimler belirlenecek. Yerel yönetimler kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın birim tarafından yürütülmesidir. Bu birimler ise muhtar, ilçe belediye başkanları, il belediye başkanları… Bu insanlar vatandaşla direkt temas halindedir. Merkezi yönetimin ayaklarıdır. Merkezi yönetim yerel yönetimler sayesinde ayakta sağlam durabilmektedir. Çok önemlidir bu açıdan. En önemlisi de vatandaşlarımız bu insanlara arzını, şikayetini iletmeleridir. Vatandaşlarımızın güvenini ve devlete bağlılığını kazanmamız açısından bu makamlar çok ehemmiyetlidir. Çünkü normal bir halkın işi merkezdekilerle değil kendine en yakın birimledir. Ve alt tabaka nasıl sağlam olursa üst de öyle sağlam olur. Devleti ayakta tutan ise vatandaşlardır. O açıdan vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek, onlar için çalışmak en önemli emelimiz olmalıdır.

Peki, nasıl insanlar seçelim de vatandaşlarımızı mutlu edelim?

Güvenilir insanları bu makamlara getirerek. Dürüst, edepli, saygılı, etik kurallara bağlı, milletine aşık, vatanına hizmet aşkıyla yanıp tutuşan insanları bu makama getirelim. Sadece bu makam için değil her makam için, her meslek için ‘İŞİNİN EHLİ İNSANLARA’ yer verelim. Emin olun bu güzel makamları böyle güzel insanlar hak etmektedirler.

Bitirirken sözlerimi kendi lügatimdeki bir cümleyle sonlandırmak isterim:

‘’Dilerim ki bir gün iş ilanlarında ’REFERANSIN KİM?’ yerine: ’YAPTIĞIN EN GÜZEL İYİLİK NEDİR?’ sorusu yazar.”

GÜZEL GÜNLERE OLAN İNANCIMIZ DAİM OLSUN!

ALLAH’A EMANET OLUN!