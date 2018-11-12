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Güven Yalçın kimdir? Beşiktaş-Sivasspor maçı yıldızı Güven Yalçın oldu

Güven Yalçın’ın performansı büyük ilgi gördü. Beşiktaş Süper Lig’in 12. Haftasında Sivasspor’la karşı karşıya geldi. Beşiktaş’ın 2-1 yenildiği maçta Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Güven Yalçın, maçta attığı golle bir anda ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Peki Güven Yalçın kimdir? Güven Yalçın kaç yaşında? Beşiktaş’ın genç oyuncusu Güven Yalçın nereli?

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:36
Güven Yalçın kimdir? Beşiktaş-Sivasspor maçı yıldızı Güven Yalçın oldu

Güven Yalçın’ın performansı büyük ilgi gördü. Beşiktaş Süper Lig’in 12. Haftasında Sivasspor’la karşı karşıya geldi. Beşiktaş’ın 2-1 yenildiği maçta Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Güven Yalçın, maçta attığı golle bir anda ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Peki Güven Yalçın kimdir? Güven Yalçın kaç yaşında? Beşiktaş’ın genç oyuncusu Güven Yalçın nereli?

"Kolay goller yedik"

Sivasspor karşılaşması sonrası açıklama yapan Güven Yalçın şunları söyledi: Maça iyi başladık ama kolay goller yedik. Hepimiz çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok çalışmaya devam edeceğiz. Bana gösterilen destek için teşekkür ederim”

 

 

Güven Yalçın kimdir?

18 Oca 1999 tarihinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen Güven Yalçın, futbola Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Bayer Leverkusen'de başladı. Leverkusen U17 ve U19 takımlarında forma giyen genç yetenek, 1.84 boyunda ve santrfor olarak görev alıyor.

Güven Yalçın Beşiktaş'la 4 yıllık imza attı

Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen ve aynı zamanda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapan hücum oyuncusu Güven Yalçın, geçtiğimiz haziran ayında Beşiktaş'a dört yıllık imza attı. Genç yetenek, 23 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'a karşı ilk resmi maçına çıktı. Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil olan Güven Yalçın, siyah-beyazlı formayı ilk kez bir resmi maçta giymiş oldu. Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de ilk golünü ise Lig’in 12. Haftasında Sivasspor’a karşı kaydetti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 09:36
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