Güven: "Vatandaş, tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini görme imkanına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından biri de bu."

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