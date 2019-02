Güven tazeleyen Çizen: “Aşım yok diyen hiçbir ihtiyaç sahibini eli boş göndermedik”

Kızılay Olağan İl Kongresinde güven tazeleyen Hamiyet Çizen, “Aşım yok diyen hiçbir ihtiyaç sahibini Kızılay’ın kapısından eli boş göndermedik. Elde çamaşır yıkayamayacak duruma gelmiş olan yaşlılara yerel kaynaklarımızla çamaşır makinaları armağan ettik. Bağış olarak aldığımız mobilyaları ihtiyaç sahiplerinin evlerine gönüllülerimiz ile taşıyarak, kurulumlarını gerçekleştirdik” dedi.

Tekirdağ’da bir otelde gerçekleşen Kızılay Olağan İl Kongresi, delegelerin çoğunluğunun katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tek liste ile girilen olağana il kongresinde Hamiyet Çizen yeniden Tekirdağ Kızılay Şube Başkanı seçildi.

“Kızılay’ımızı temsil eden şubeler çok önemli bir yere sahiptir”

Güven tazeleyen Türk Kızılay’ı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen toplantıda yaptığı konuşmasında, “Türk Kızılay’ı 1868 yılında yaralı askerlere ayrım gözetmeksizin yardım etme arzusuyla dolmuştur. Kurulduğu yıldan bu yana genişletilerek, yaralı askerlere yardım etmenin çok daha ötesine geçerek, afet hizmetlerinden sosyal hizmetlere kan hizmetlerinden gençlik hizmetlerine kadar her koşulda insanlık adına hizmet etmek için var gücüyle çalışmaktadır. Sadece ülkemizin değil, dünyanın her köşesinde yüz binlerce insanın ıstırabını dindiren Türk Kızılay’ının bu başarısında hizmet ettiği kuruluşun bilincine ermiş, sorumluluk taşıyan, ilkelerini ilke edinmiş gönüllüler ve Kızılay’ımızı temsil eden şubeler çok önemli bir yere sahiptir. Bizlerde Türk Kızılay’ını temsil edenler olarak, birlik ilkemiz çerçevemizde Genel Başkanlığımızın uyguladığı her projeyi, insanlık adına yapılan her çalışmayı yaşadığımız çevrede eksiklikleri görerek ve bölgesel kaynaklarımızı harekete geçirerek, projelerimizi ve faaliyetlerimizi çeşitlendirdik. Yürüttüğümüz kurban kampanyalarında konserve haline getirilen kıyma ve kavurmaları yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız gibi sadece Ramazan ayında yapılan erzak yardımlarımız da arttırarak, yine yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Aşım yok diyen hiçbir ihtiyaç sahibini Kızılay’ın kapısından eli boş göndermedik. İhtiyacı var diye şubemize başvuran herkesin ihtiyaçlarını giderip, ulaşımlarını kendi imkanlarımızla sağladık. Yine Kızılay ile özdeşleşen tamamı birinci durum etiketli tekstil ürünü yardımlarımızı yılda üç kez baharlık, yazlık ve kışlık olarak ihtiyaç sahiplerinin giysi gereksinimlerini karşıladık” dedi.

“Çamaşır makinaları armağan ettik”

Çizen konuşmasının devamında, “Evlatlarına bez, mama alamayan ailelere destek olduk. Elde çamaşır yıkayamayacak duruma gelmiş olan yaşlılara yerel kaynaklarımızla çamaşır makinaları armağan ettik. Bağış olarak aldığımız mobilyaları ihtiyaç sahiplerinin evlerine gönüllülerimiz ile taşıyarak, kurulumlarını gerçekleştirdik. Bizler emeğimizi özverimizi birleştirerek, her yıl bir önceki yıldan daha fazla ihtiyaç sahibine ve ihtiyaç alanına ulaşmayı hedef edindik. Bu hedefleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Şubemiz yürüttüğü faaliyetlerle Türk Kızılay’ını kendi bölgesi içinde en iyi şekilde tanıtan, zaman zaman şahsi gücünü tanıtan Kızılay’a maddi manevi kaynak oluşturan şubelerden biridir. Yaptığımız projelerle hayata geçirdiğimiz faaliyetlerle Kızılay’ımızı en iyi şekilde temsil ettiğimize olan inancımız tamdır. Gerek Türkiye’de gerekse Dünya’da insani yardım çalışmaların daha da önemli bir hale geldiği şu günler de iyilik adına kendini gönüllülük hizmetine adamış olan bizler insan ıstırabını dindirmek için her ihtiyaca karşılık verebilmek için her zamankinden daha fazla gayret göstereceğiz. Daha çok ailenin sofrasına aş olacağız, daha fazla çocuk giydireceğiz. Özel eğitim sınıflarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Öğrencilerimizin kalemi, kâğıdı, okul çantası olacağız. Nerede insani bir ihtiyaç varsa, Kızılay olarak orada iz bırakacağız” diye konuştu.

Gerçekleşen Kızılay Olağan İl Kongresinde Kızılay’ın geçmişte günümüzde dek faaliyetlerinin bulunduğu fotoğraf sergisi de ilgi odağı oldu.