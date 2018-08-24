Güven Kıraç kimdir? Güven Kıraç Payitaht Aldülhamid'de mi oynayacak?

TRT 1'de cuma akşamlarının reyting rekortmen dizisi Payitaht Aldülhamid kadrosuna Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Başak Daşman, Erdem Ergüney ve Alay Cihan katıldı. Güven Kıraç kimdir?

Eylül sonunda yayınlanması planlanan dizide Güven Kıraç "Vambery"yi canlandıracak.

Usta oyuncu Güven Kıraç 1968 yılında İstanbul Haseki’de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu oyuncu 1986 senesinden itibaren reklam, dizi ve sinemalarda bir çok projenin içerisinde yer almıştır.Anne tarafı ise aslen Balkan göçmeni Arnavut’tur. Güven Kıraç son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan Familya dizisi oyuncu kadrosuna yer almıştır.