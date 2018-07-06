Guti sonrası Beşiktaş'ta Şenol Güneş depremi

Beşiktaş'ta durup dururken Guti krizi baş gösterdi…

Yönetim Yusuf Şimşek, Mustafa Doğan ve İlhan Mansız'ı önermiş, ŞenolGüneş reddetmişti. O dönemde Güneş, Mehmet Özdilek ve Tugay Kerimoğlu'na yardımcılığı konusunda teklif yapmıştı. İki isimden de olumsuz cevap gelmişti.

ŞENOL GÜNEŞ, GUTI'Yİ BASINDAN ÖĞRENDİ

Son birkaç haftadır Guti ismi gündemde… Real Madrid'in U-19 takımının hocası, Beşiktaş'ın gündemine Zinedine Zidane'ın yerine Real Madrid'in A takımının başına geçeceği günlerde gelmişti. O dönemde Güneş, Guti için "Yanıma değil yerime adam aranıyor galiba" sözlerini kullanmıştı. Hatta 4 gün önce Guti ile anlaşıldığı ile ilgili bilgiyi basın mensuplarından alan tecrübeli teknik adam; "Guti bitmiş mi? Bizim haberimiz yok" yanıtını vermişti.

HERKES ŞENOL GÜNEŞ'İN KOLTUĞUNU İŞARET EDİYOR

Tamer Tuna geçen sezon Beşiktaş'tan ayrılıp, Göztepe'ye giderken "Bana teknik direktörlük sözü verilmişti. Ama olmadı" sözlerini kullanmıştı. Radio Marca da, Guti'nin Beşiktaş'la anlaşmasını, "Bu sezon asistan gelecek sezon ise birinci teknik direktör olacak" yorumu ile duyurdu.

Güneş'in yönetimin kendisini ezerek Guti'yi asistan teknik adam olarak Beşiktaş'ın başına getirilmesinden oldukça rahatsız olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik adamın Slovakya kampına katılan Fikret Orman'la bir görüşme yaptı.

İkilinin konuşmasında Güneş, Guti ile ilgili rahatsızlığını anlattı. Hatta Güneş'in istifayı bile gündeme getirdiği iddia edildi.

GUTI, İSTANBUL'A GELSE DE ARABA KULLANAMAYACAK

Beşiktaş'ın yeni antrenörü Guti'nin İstanbul'da araba kullanamayacağı iddia edildi. Siyah-beyazlı formayı giyerken kaza yapan 271 promil alkollü olduğu anlaşılmıştı. O dönemde Guti'nin ehliyetine el konulmuş ve 547 TL para cezası kesilmişti. Guti'nin o dönemde ehliyetini geri almak için gerekli psikolojik ve sağlık testlerine girmediği, bu yüzden de Türkiye'de araba kullanamayacağı belirtildi. Zaten o günden sonra Guti, İstanbul'da özel şoförle gezmeye başlamıştı.

(Fotospor)