0553 313 94 23

Guti sonrası Beşiktaş'ta Şenol Güneş depremi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen Guti'nin ardından tecrübeli hocanın istifayı bile gündemine aldığı belirtildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:24
Guti sonrası Beşiktaş'ta Şenol Güneş depremi

Beşiktaş'ta durup dururken Guti krizi baş gösterdi…

Yönetim Yusuf Şimşek, Mustafa Doğan ve İlhan Mansız'ı önermiş, ŞenolGüneş reddetmişti. O dönemde Güneş, Mehmet Özdilek ve Tugay Kerimoğlu'na yardımcılığı konusunda teklif yapmıştı. İki isimden de olumsuz cevap gelmişti.

ŞENOL GÜNEŞ, GUTI'Yİ BASINDAN ÖĞRENDİ

Son birkaç haftadır Guti ismi gündemde… Real Madrid'in U-19 takımının hocası, Beşiktaş'ın gündemine Zinedine Zidane'ın yerine Real Madrid'in A takımının başına geçeceği günlerde gelmişti. O dönemde Güneş, Guti için "Yanıma değil yerime adam aranıyor galiba" sözlerini kullanmıştı. Hatta 4 gün önce Guti ile anlaşıldığı ile ilgili bilgiyi basın mensuplarından alan tecrübeli teknik adam; "Guti bitmiş mi? Bizim haberimiz yok" yanıtını vermişti.

HERKES ŞENOL GÜNEŞ'İN KOLTUĞUNU İŞARET EDİYOR

Tamer Tuna geçen sezon Beşiktaş'tan ayrılıp, Göztepe'ye giderken "Bana teknik direktörlük sözü verilmişti. Ama olmadı" sözlerini kullanmıştı. Radio Marca da, Guti'nin Beşiktaş'la anlaşmasını, "Bu sezon asistan gelecek sezon ise birinci teknik direktör olacak" yorumu ile duyurdu.

Güneş'in yönetimin kendisini ezerek Guti'yi asistan teknik adam olarak Beşiktaş'ın başına getirilmesinden oldukça rahatsız olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik adamın Slovakya kampına katılan Fikret Orman'la bir görüşme yaptı.

İkilinin konuşmasında Güneş, Guti ile ilgili rahatsızlığını anlattı. Hatta Güneş'in istifayı bile gündeme getirdiği iddia edildi.

GUTI, İSTANBUL'A GELSE DE ARABA KULLANAMAYACAK

Beşiktaş'ın yeni antrenörü Guti'nin İstanbul'da araba kullanamayacağı iddia edildi. Siyah-beyazlı formayı giyerken kaza yapan 271 promil alkollü olduğu anlaşılmıştı. O dönemde Guti'nin ehliyetine el konulmuş ve 547 TL para cezası kesilmişti. Guti'nin o dönemde ehliyetini geri almak için gerekli psikolojik ve sağlık testlerine girmediği, bu yüzden de Türkiye'de araba kullanamayacağı belirtildi. Zaten o günden sonra Guti, İstanbul'da özel şoförle gezmeye başlamıştı.

(Fotospor)

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:24
  1. İstanbul
  2. Mehmet Özdilek
  3. İlhan Mansız
  4. Real Madrid
  5. Şenol Güneş
  6. Beşiktaş
  7. Zidane
  8. Guti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FSM Köprüsü'nde bir kişi Boğaz'a atladı!
    1. FSM Köprüsü'nde bir kişi Boğaz'a atladı!
    2. TFF duyurdu! Süper Lig'de yeni dönem..
    3. Laktozsuz sütü kimler içebilir?
    4. YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve..
    5. 2018 Dünya Kupası final maçını Cüneyt..
    6. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    7. İzmir lise taban puanları 2018 İzmir..
    8. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    9. Babel açıkladı: Sezon sonunda...
    10. Destici: Öküz öldü ittifak bozuldu
    11. Ayrılığı resmen açıkladı!
    12. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey..
    13. Açık lise sınav soruları 2018 MEB AÖL..
    14. Rusya'dan ABD'ye misilleme geldi
    15. Erdoğan ve Nazarbayev'den ortak karar!
    16. Yemen'de ordu güçleri Saada'ya ilerliyor
    17. Şahin Alpay kimdir? Zaman Gazetesi..
    18. Cep telefonu kullanımında Avrupa'da..
    19. Şahin Alpay Ali Bulaç Mümtazer Türköne..
    20. Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?