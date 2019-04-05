0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Guterres'ten Libya açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Libya'dan derin bir endişeyle ve üzüntüyle ayrılıyorum ama yine de Trablus ve çevresinde kanlı bir çatışmanın önlenmesinin mümkün olduğuna inanıyorum"

05 Nisan 2019 Cuma 20:15
Guterres'ten Libya açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Libya'dan derin bir endişeyle ve üzüntüyle ayrılıyorum ama yine de Trablus ve çevresinde kanlı bir çatışmanın önlenmesinin mümkün olduğuna inanıyorum. '' dedi.

Siyasi sürece destek vermek için Libya'yı ziyaret eden Guterres, ülkeden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Libya'da General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatması ve askeri hareketlilikten duyduğu endişeyi dile getirdi.

Guterres, ''Libya'dan derin bir endişeyle ve üzüntüyle ayrılıyorum ama yine de Trablus ve çevresinde kanlı bir çatışmanın önlenmesinin mümkün olduğuna inanıyorum. '' diye konuştu.

BM'nin Libya'da siyasi sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Guterres, Libya halkının barış, güvenlik, refah ve insan haklarına saygıyı hak ettiğini belirtti.

Guterres, daha önce de askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yaparak, Libya için tek yolun siyasi çözüm olduğunu söylemişti.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi bugün Libya'daki askeri hareketlilik üzerine kapalı oturumda toplanacak.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamış, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 20:15
  1. (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
  2. Libya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars Digor'da HDP'li adaya şok! Reddedildi
    1. Kars Digor'da HDP'li adaya şok!..
    2. Atatürk Havalimanı’nda "taşınma"..
    3. Çorluspor 1947’ye yöresel destek
    4. Antalya Grand Prix 2019 başladı
    5. THY’nin 35 yolcusuz uçağı İstanbul..
    6. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan..
    7. WhatsApp'ta yeni dönem! Artık..
    8. CHP, 71 yıl sonra Alaşehir’de..
    9. "Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu" 25..
    10. Köşeye sıkışan May, AB'den 30..
    11. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir..
    12. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet..
    13. Guterres'ten Libya açıklaması
    14. Yusuf Alemdar mazbatasını aldı
    15. Nehre düşen vatandaşı yoldan geçen..
    16. Şeyhmus Aydın kimdir? Siverek belediye..
    17. Yunanistan’dan Kuzey Makedonya’ya..
    18. Büyükşehir Belediyesinde devir teslim..
    19. Seyir halindeki tır alev alev yandı
    20. Seçim sonuçlarına itirazlar
    21. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    22. Kulu Belediye Başkanı Ünver görevine..
    23. Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar’a..
    24. Erzurumspor, Kasımpaşa maçı..
    25. MHP'nin Refahiye'de seçimin iptali..
    26. Mutlu Işıksu göreve başladı
    27. Berivan Helen Işık kimdir? Siirt..
    28. İstanbul seçimlerini Binali Yıldırım..
    29. Bakan Kasapoğlu'ndan kitap ve oyuncak..
    30. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    4 ilçede sayım bitti! İşte İstanbul'da son durum
    4 ilçede sayım bitti! İşte İstanbul'da son durum
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor