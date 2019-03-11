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Guterres'ten "kadın hakları dünya genelinde geriye gidiyor" uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Kadın hakları dünya genelinde geriye gidiyor. Hükümetler bile kadın hakları konusunda sözlerini eyleme dökmekte başarısız oluyor"

11 Mart 2019 Pazartesi 20:57
Guterres'ten "kadın hakları dünya genelinde geriye gidiyor" uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde kadın haklarının geriye gittiği ve kadınlara yönelik şiddetin arttığı uyarısında bulundu.

Guterres, her yıl martta BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Kadının Statüsü Komitesi 63. Oturumu toplantılarının açılışına katıldı.

Antonio Guterres, burada yaptığı konuşmada, kadınlara, insan hakları savunucularına ve siyasette kadınlara yönelik şiddetin artığına dikkati çekti.

Düşüncelerini açıkça ifade eden kadınlara internette de tacizlerin artığını söyleyen Guterres, milliyetçi, popülist gündemlerle toplumsal dokuya zarar verildiğini, eşitsizliğin arttığını ve kadın haklarının kısıtlandığını söyledi.

Guterres, ''Kadın hakları dünya genelinde geriye gidiyor... Hükümetler bile kadın hakları konusunda sözlerini eyleme dökmekte başarısız oluyor. Birlikte kazanmamız gereken bir mücadele var. Kadın haklarının geriye gitmesine müsaade etmeyeceğiz.'' dedi.

Yaklaşık 9 bin kadın hakları savunucusunun ve birçok ülkeden üst düzey ismin yer aldığı toplantılara Türkiye'den Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katılıyor.

İki hafta sürecek toplantılarda bu yıl sosyal koruma, kadın ve kız çocuklarının kamu hizmetlerine erişimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi konuları öne çıkıyor.


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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:57
  1. BM Kadının Statüsü Komitesi 63. Oturumu
  2. Guterres
  3. Kadın hakları

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