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Guterres'ten insan hakları mesajı

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:- "İnsan hakları dünya çapında kuşatma altında. Evrensel değerler aşınıyor. Hukukun üstünlüğü zayıflıyor. Şimdi her zamankinden daha fazla her yerde herkes için insan haklarını savunma zamanı"

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:03
Guterres'ten insan hakları mesajı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İnsan hakları dünya çapında kuşatma altında. Evrensel değerler aşınıyor. Hukukun üstünlüğü zayıflıyor. Şimdi her zamankinden daha fazla her yerde herkes için insan haklarını savunma zamanı." ifadesini kullandı.

Guterres, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 70. yıl dönümünde yayımladığı mesajda bildirgenin 70 yıl boyunca saygınlık, eşitlik ve esenliğe ışık tuttuğunu ve karanlığa umut getirdiğini belirtti.

Deklerasyondaki hakların inanç, ırk konum gözetmeksizin herkes için geçerli olduğunu vurgulayan Guterres, insan haklarının evrensel, ebedi ve bölünemez olduğunu ifade etti.

Bugün aynı zamanda, nefret, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve baskının arttığı bir dönemde hayatlarını riske atan insan hakları savunucularını da andıklarını belirten Guterres, "İnsan hakları dünya çapında kuşatma altında. Evrensel değerler aşınıyor. Hukukun üstünlüğü zayıflıyor. Şimdi her zamankinden daha fazla her yerde herkes için insan haklarını savunma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:03
  1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
  2. Guterres

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