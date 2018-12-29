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Guterres'ten "dünya stres testinden geçiyor" değerlendirmesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "(Savaş, çatışmalar ve göç konusunda) Bunlar çoğu için endişeli zamanlar ve dünyamız stres testinden geçiyor"- "Uluslararası iş birliği çalışırsa dünya kazanır"

29 Aralık 2018 Cumartesi 18:52
Guterres'ten "dünya stres testinden geçiyor" değerlendirmesi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın karşı karşıya olduğu savaş, çatışma, iklim değişikliği, göç ve mülteci sorununa işaret ederek, ''Bunlar çoğu için endişeli zamanlar ve dünyamız stres testinden geçiyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, yeni yıl için yayımladığı video mesajında, dünya genelinde yaşanan sorunlara yönelik olarak geçen sene "kırmızı alarm" uyarısı yaptığını hatırlattı ve tehlikenin sürdüğünü belirtti.

Devam eden savaş ve çatışmalara son vermenin, jeopolitik bölünmüşlüklerin derinleşmesi nedeniyle zorlaştığına ve rekor sayıda insanın güvenlik ve koruma arayışı içinde göç ettiğine dikkati çeken Guterres, "Bunlar çoğu için endişeli zamanlar ve dünyamız stres testinden geçiyor." ifadesini kullandı.

Guterres, umutlu olmak için de nedenler olduğunu belirterek, Yemen görüşmelerinin barış umudu yarattığını, Etiyopya ve Eritre arasında uzun süredir devam eden gerginliğin eylül ayında Riyad'da varılan anlaşmayla giderilmesinin de bölgeye barış umudu getirdiğini bildirdi.

Küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliğine de değinen ve bu durumun ''varoluşsal tehlike'' olmaya devam ettiği uyarısında bulunan Guterres, ''kontrolsüz iklim değişikliği sarmalını" durdurmak için son şansın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı. Guterres, "Uluslararası iş birliği çalışırsa, dünya kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 18:52
  1. 2019 yılı mesajı
  2. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

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