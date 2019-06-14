0553 313 94 23

Guterres'ten ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:- "Şu anda mümkün olan herhangi bir diyalog mekanizması görmüyoruz"

14 Haziran 2019 Cuma 21:18
Guterres'ten ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, "Ancak şu anda mümkün olan herhangi bir diyalog mekanizması görmüyoruz." dedi.

Guterres, Arap Devletleri Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerinin saldırıya uğramasının ardından artan ABD-İran gerilimine işaret ederek, saldırılarla ilgili gerçekleri ortaya çıkaracak bağımsız tüm girişimlerin destekçisi olacağını ifade etti.

"BM Genel Sekreteri'nin soruşturma hakkı yok. Sadece BM Güvenlik Konseyi soruşturma açabilir." diyen Guterres, İran ve ABD arasında artan gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını ancak şu anda mümkün olan herhangi bir diyalog mekanizması görmediklerini söyledi.

Guterres, dün BMGK'de yaptığı açıklamada, sivil gemilere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını belirtmiş ve "Eğer ortada dünyanın bedelini ödemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır." ifadesini kullanmıştı.

- Umman Körfezi'ndeki gerilim

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanması'na yardım çağrısında bulunmuştu.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan Kokuka Courageous, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle zarar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 21:18
  1. ABD
  2. iran
  3. Körfez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sığındıkları ağaca yıldırım düştü, 20 hayvan telef oldu
    1. Sığındıkları ağaca yıldırım düştü, 20..
    2. Türk Jandarma’sı 180 yaşında
    3. Macaristan-Sırbistan doğal gaz..
    4. “Mavi Bayrak” alan işletmelere..
    5. Belediye Kreşi öğrencileri,..
    6. Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar firar..
    7. Kastamonu’da jandarma teşkilatı,..
    8. Ayvalık polisinden çiftliğe Hint..
    9. Kavga ettiği şahsın aracını çalıştırıp..
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbul'da
    11. Guterres'ten ABD-İran gerilimine..
    12. "Dünyada mavi bayrak sayısı olarak..
    13. Hafta sonu hava nasıl olacak?..
    14. Transfer dönemi 17 Haziran’da başlıyor
    15. Siirt’te binanın çatısına yıldırım..
    16. Binali Yıldırım'dan öğrencilere bir..
    17. SPK'dan “50 kişiye dava açıldı”..
    18. Genelkurmay Başkanlığının "Türkiye..
    19. Gemerek’te trafik kazası 3 yaralı
    20. "Gri kategorideki bir teröristi, 3..
    21. Türkeli’de Yatılı Hafızlık Kız Kur’an..
    22. Trump ile Abe'nin gündeminde ana konu..
    23. Riad Bajic Konyaspor'da
    24. Kafası bidona sıkışan köpeği duyarlı..
    25. Moskova'da "Türkiye Festivali" başladı
    26. Bakan Soylu: “Hangi terör örgütü..
    27. Doğada vakit geçirmek ruh ve beden..
    28. Beytüşşebap’ta jandarmanın 180’inci..
    29. BDDK'dan suç duyurusu açıklaması!
    30. BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    "Sen Amerika'dan kaç para aldın da bu haberi yaptın!"
    "Sen Amerika'dan kaç para aldın da bu haberi yaptın!"