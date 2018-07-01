Gururlandıran görüntü! Kuzey Kutbu'nda Türk bayrağı dalgalandı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Kuzey Kutup Dairesi'ndeki tatbikatla ilgili yapılan açıklamada, "TCG GEDİZ Fırkateyni, 25 Haziran – 06 Temmuz 2018 tarihleri arasında icra edilmekte olan NATO Dynamic Mongoose Tatbikatı kapsamında 70 derece kuzey enlemi kuzeyine de geçerek Kuzey Kutup Dairesinde Türk bayrağını dalgalandırmıştır." ifadelerine yer verildi.

NATO ÜYESİ 8 ÜLKE



Norveç kıyılarında yapılan ve 2015’ten beri düzenlenen tatbikata Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, İspanya, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Polonya katılıyor. Tatbikatta katılımcı ülkelere ait 7 savaş gemisi, üç deniz gözetleme uçağı ve iki denizaltı ile helikopterler görev yapıyor. Savunma uzmanları tatbikatın Kuzey Denizi’ndeki Rusya hareketliliğine karşılık olduğunu da belirtiyor.



DENİZALTI SAVAŞI



NATO tarafından ortak anti-denizaltı, su üstü ve altı hedef tatbikatı olarak bilinen Dynamic Mongoose 2018, katılımcı ülkelerin zorlu bir ortamda denizaltı savaşına yönelik yeteneklerini geliştirmek için yapılıyor. Tatbikat ile katılımcı ülkelerin tehditlere karşı çok uluslu çalışabilirlik seviyesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Tatbikat boyunca savaş gemileri ve hava desteği de alarak denizaltıları bulup takip edebilmek için çeşitli stratejiler geliştirip uygulayacak.