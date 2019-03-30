Gururlandıran görüntü! İşte Türkiye'nin yerli ve milli modern füzeleri

Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilen modern silahlar, Türkiye'nin gücüne güç katıyor.

Yerli ve özgün savunma sanayi ürünlerinin kullanılmaya başlaması ve elde edilen başarıyla Türkiye, özellikle terörle mücadele konusunda yeni bir döneme girdi.

Bu gelişmelerin yaşandığı en önemli alanlardan biri de füzeler. Öyle ki dünyanın en gelişmiş 5. Nesil savaş uçağı F-35 için bile Türk SOM-J füzeleri tercih edildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı da Twitter hesabından Türkiye'nin geliştirdiği söz konusu modern füzelere ait görüntüleri paylaştı.

Gururlandiran görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.