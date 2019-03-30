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Gururlandıran görüntü! İşte Türkiye'nin yerli ve milli modern füzeleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, sosyal medya hesabından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modern füzelere ait görüntüleri paylaştı.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:30

Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilen modern silahlar, Türkiye'nin gücüne güç katıyor.

Yerli ve özgün savunma sanayi ürünlerinin kullanılmaya başlaması ve elde edilen başarıyla Türkiye, özellikle terörle mücadele konusunda yeni bir döneme girdi.

Bu gelişmelerin yaşandığı en önemli alanlardan biri de füzeler. Öyle ki dünyanın en gelişmiş 5. Nesil savaş uçağı F-35 için bile Türk SOM-J füzeleri tercih edildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı da Twitter hesabından Türkiye'nin geliştirdiği söz konusu modern füzelere ait görüntüleri paylaştı.

Gururlandiran görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

 

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:30
  1. Savunma Sanayi Başkanlığı
  2. F-35
  3. SOM-J

YORUM YAZ

  • T.T.A.T.T.A.2 sa önce
    daha durun, su an yeni bir icat edildi, elektromanyetik bir silah olacak.her elektronik islemi olan cihazi, calisamaz hale getiriyor, yeni olan tarafi, bir noktadan yayilma seklinde degil, lazer gibibelli bir noktaya gönderilebilinecek,1000 km etkili bir silah olacak,uydulari bile, roket göndermeden yerle bir edebilen bir silah,deneyler basarili gelisti, sim sahada kullanmak icin ilk proto tipini üretmek üzere. hangi firma oldugunu yazmamayim, cünkü halen gizili, ama belki tahmin edebilirsiniz.
  • ÖnderÖnder3 sa önce
    Çok şaşkınım. Bu seçimden önce Türkiye'de petrol bulmadınız.
  • amin amin 4 sa önce
    rabbim daha iyilerini yapmak nasipet amin
  • MemetMemet4 sa önce
    İyi güzelde halen 10 sene önce yaptığımız som füzesini ısıtp ısıtıp önümüze koymayın. Yeni taklar heranlar halikopterler lazım bize.

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