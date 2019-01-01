Gurur listesi

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini yayınladı. Hürriyet’te yer alan habere göre; Türkiye’den listeye giren 17 inşaat şirketi ise şunlar oldu: Rönesans Holding (76), Alarko Holding (110), Limak İnşaat (121), Kolin İnşaat (152), TAV Havalimanları Holding (153), Cengiz inşaat (161), Gap İnşaat (163), Tekfen İnşaat (170), Mapa İnşaat (179), Enka İnşaat (185), Yapı Merkezi (190), Nurol İnşaat (206), Ant Yapı (207), İçtaş İnşaat (211), Bayburt Grup (231), Makyol İnşaat (233), GAMA İnşaat (246).