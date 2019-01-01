Gurur listesi

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde Türkiye’den 17 inşaat şirketi yer aldı.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini yayınladı. Hürriyet’te yer alan habere göre; Türkiye’den listeye giren 17 inşaat şirketi ise şunlar oldu: Rönesans Holding (76), Alarko Holding (110), Limak İnşaat (121), Kolin İnşaat (152), TAV Havalimanları Holding (153), Cengiz inşaat (161), Gap İnşaat (163), Tekfen İnşaat (170), Mapa İnşaat (179), Enka İnşaat (185), Yapı Merkezi (190), Nurol İnşaat (206), Ant Yapı (207), İçtaş İnşaat (211), Bayburt Grup (231), Makyol İnşaat (233), GAMA İnşaat (246).

  1. ENR
  2. Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR
  3. Engineering News Record (ENR)
  4. Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi
  5. Rönesans Holding
  6. Alarko Holding
  7. Limak İnşaat
  8. Kolin İnşaat
  9. TAV Havalimanları Holding
  10. Cengiz inşaat
  11. Gap İnşaat
  12. Tekfen İnşaat
  13. Mapa İnşaat
  14. Enka İnşaat
  15. Yapı Merkezi
  16. Nurol İnşaat
  17. İçtaş İnşaat
  18. Bayburt Grup
  19. Makyol İnşaat
  20. GAMA İnşaat
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