Gürün’ün içme suyu hattı yenileniyor

Sivas’ın, Gürün ilçesinde ihtiyaca cevap vermeyen içme suyu şebeke hattı yenileniyor.

Sivas’ın, Gürün ilçesinde içme suyu şebekesi için 1994 yılında döşenen asbest boruların ihtiyaca cevap vermemesi ile 90 kilometre uzunluğundaki hat yenileniyor. Yenilenen hatta ise daha sağlıklı ve kullanışlı olanpolietilen borular kullanacak.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, boruların yenileriyle değiştirilmesi ile ilçenin daha sağlıklı içme suyuna kavuşacağını belirtip”İçme suyu şebekemizi eski asbest borulardan oluşuyordu. Artık ihtiyaca cevap vermeyen bu borulardan kurtularak, daha kullanışlı ve sağlıklı olan polietilen boruları döşüyoruz. Değişen şartlar, her gün yaşanan su arızaları, hemşehrilerimizin suda yaşadığı sıkıntılar, eski hattın kullanım ömrünü doldurmuş olması nedenleriyle bu kararı aldık. İnşallah hemşehrilerimize içme suyu standartlarına uygun, musluklarımızdan billur gibi su içireceğiz. Yaklaşık 90 km uzunluğundaki toplam içme suyu hattımızı en kısa sürede tamamlayarak, ilçemizi temiz bir içme suyu hattına kavuşturacağız.“dedi.