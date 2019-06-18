0553 313 94 23

Gürün’de mezuniyet coşkusu

Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı yaşandı.

18 Haziran 2019 Salı 16:44
Gürün’de mezuniyet coşkusu

Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı yaşandı.


Sivas’ın Gürün ilçesinde Osman Boyraz Konferans Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenineöğrenciler yoğun katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşınınokunması ile başlayan törende Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hidayet Takçı bir konuşma yaptı. Takçı yaptığı konuşmada,bir dönemi daha başarıyla sonlandırmanın mutluluğunu yaşarken, öğrencilere mezuniyet sonrası yaşamlarında başarılar diledi.


Öğrencilerin ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacaklarını belirtenGürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi: ”İnanıyoruz ki ülkemizi daha aydınlık günlere taşıyacak olan sizler, burada aldığınız eğitimle birlikte kendinizi daha da geliştirecek ve geleceğimizin şekillenmesindeki rolünüzü en güzel şekilde alacaksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz.”diye konuştu.


Daha sonra Bankacılık ve Sigortacılık ile Maliye ve Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.


İlçeKaymakamıBerdibek ve Başkan Çiftçi, beraberindekilerle birlikte mezuniyet pastasını kesti. Mezuniyet programı, kep atma töreniyle birlikte sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güven, yıldırım ve yunus timleri, aranan 315 kişiyi yakaladı
    1. Güven, yıldırım ve yunus timleri,..
    2. Gültak, Akdeniz Kent Konseyi’nde proje..
    3. Van’da ‘Kadına Yönelik Şiddet Ve Erken..
    4. BM'den Mursi'nin vefatına ilişkin acil..
    5. "Vedat'ın ve kulübün lehine olan bir..
    6. Otomobil elektrikli bisiklet ve..
    7. İhvan nedir? İhvan kime denir?
    8. Tosya’da yaz Kur’an Kursları başladı
    9. Piyasaya sahte para süren kalpazanlar..
    10. Akçaabatlı miniklerden örnek davranış
    11. Jandarma ekipleri, Libyalı turistin..
    12. Mursi için Tosya’da Gıyabi Cenaze..
    13. Trump ve Xi Japonya’daki G-20..
    14. Döviz kurları
    15. "Müttefiklik ruhuna uygun hareket..
    16. 4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman..
    17. Kocaeli’de bebek ve çocuk sağlığı..
    18. Bozüyük’te Mursi için gıyabi cenaze..
    19. Başkent’te AVM çalışanlarından ağaç..
    20. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi..
    21. Kuvvetli yağış uyarısı
    22. Kaymakam Güven’den köy ziyareti
    23. Mursi için Pazaryeri ilçesinde de..
    24. Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 6..
    25. Japonya’da 6.8’lik deprem
    26. "İlk Adımdan Kurtuluşa" karma resim..
    27. Kocaelili minik güreşçiler Türkiye..
    28. Hazineden kurumsal yatırımcılara..
    29. Şampiyonluk primi "umre" ziyareti
    30. Yuvadan düşen puhu kuşu yuvasına..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması