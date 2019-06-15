Gürün ilçesinin sevilen esnafı hayatını kaybetti Sivas’ın Gürün ilçesinde 73 yıldır esnaflık yapan Hacı Abdulkadir Öztürk85 yaşında hayatını kaybetti.

Sivas’ın Gürün ilçesinde 73 yıldır esnaflık yapan Hacı Abdulkadir Öztürk85 yaşında hayatını kaybetti.

Gürün ilçesinin sevilen hayırsever esnaflarından Hacı Abdulkadir Öztürk 85 yaşında yaşamını yitirdi. Gürün için büyük bir değer olan ve Gürün ilçesi Sularbaşı köyü nüfusuna kayıtlı Öztürk, siyasi kişiliğiyle,insanlığıyla, misafirperverliğiyle, hayırseverliğiyle her zaman ilçe halkının sevilen bir esnafı olmuştu. Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisinde ilçe başkanlıklarında görev yapan Öztürk, bazı rahatsızlıklarından dolayı bugün yaşamını yitirdi. Öztürk’ün cenazesi Gürün pınarönü mezarlığı aile kabristanlığına defnedildi.

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