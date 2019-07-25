0553 313 94 23

Gürültülü motosikletler trafikten men edildi

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından gürültü ve kural ihlali yapan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:12
Gürültülü motosikletler trafikten men edildi

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından gürültü ve kural ihlali yapan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin bazı mahallelerinde gürültü ve kural ihlali yapan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Geç saatlerde gürültü yaparak sokak aralarında halkı rahatsız eden motosikletler polis tarafından toplandı.


Karaziyaret Mahallesi, Aslanbey Caddesi,Erkenez Mahallesi, Duraklı Mahallesi, Ali Paşa Caddesinde yapılan uygulamada motosikletle seyir halinde olan 122 kişinin kimliğinin sorgulandığı ve 23 şahsın değişik suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.


Uygulamada 34 araç kontrol ve 86 motosiklet sorgulanırken, 5 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi. Motosiklet ve araç sürücülerine ise 7 bin 224 TL para cezası uygulandı.


Öte yandan, park halindeki plakasız, şase ve motor numarası olmayan bir motosiklette incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi sohbetlerin üçüncüsü gerçekleşti
    1. Tarihi sohbetlerin üçüncüsü gerçekleşti
    2. Şehir merkezinde dolaşan büyükbaş..
    3. Türkiye Fair Play Ödülleri'nin..
    4. Tehlikeli gerilim! Rusya'ya ait gemiye..
    5. İTO Başkanı Avdagiç: “Faizde indirim..
    6. "Tarsa’dan Tarsus’a Gözlükule, Bir..
    7. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hayatını..
    8. Bu çarşıdaki tüm esnaf kadın
    9. Bahçeli 'teşekkür-takdir-tebrik'..
    10. Atatürk Üniversitesi, spor..
    11. Putin talimatı verdi! Türkler'e vize..
    12. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    13. Tanıtımlarda devlet farkı
    14. "Rizespor için elimizden gelenin en..
    15. Yavru karacaya anne şefkati
    16. Milli Savunma Bakanlığında..
    17. Polis adayları zorlu eğitim sürecinden..
    18. Üst geçidin altından geçenlere uyarı
    19. Novartis ve Eczacıbaşı'dan iş birliği
    20. "Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlar için..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı