Gürültülü motosikletler trafikten men edildi

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından gürültü ve kural ihlali yapan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin bazı mahallelerinde gürültü ve kural ihlali yapan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Geç saatlerde gürültü yaparak sokak aralarında halkı rahatsız eden motosikletler polis tarafından toplandı.

Karaziyaret Mahallesi, Aslanbey Caddesi,Erkenez Mahallesi, Duraklı Mahallesi, Ali Paşa Caddesinde yapılan uygulamada motosikletle seyir halinde olan 122 kişinin kimliğinin sorgulandığı ve 23 şahsın değişik suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Uygulamada 34 araç kontrol ve 86 motosiklet sorgulanırken, 5 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi. Motosiklet ve araç sürücülerine ise 7 bin 224 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, park halindeki plakasız, şase ve motor numarası olmayan bir motosiklette incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.