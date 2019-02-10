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Mahkeme gürültücü komşu için 3 bin lira manevi tazminat kararı verdi

Komşuluklar arasında en fazla tartışma nedeni olan 'gürültü' Yargıtay'ın emsal kararıyla yeni bir boyuta taşındı. Sürekli gürültü çıkarıp komşularını rahatsız eden kişi, 3 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

10 Şubat 2019 Pazar 12:25
Mahkeme gürültücü komşu için 3 bin lira manevi tazminat kararı verdi

Yılların komşularını birbirine düşüren gürültü kavgalarında emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Üst komşusunu gürültü konusunda şikayet eden, alt katta oturan bina sakini, sürekli hakarete maruz kalınca soluğu mahkemede aldı. Gürültü yapmalarının önlenmesini isteyen davacı komşular, gürültü yüzünden psikolojilerinin bozulduğunu ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğini öne sürdü. Mahkeme, gürültü yüzünden komşularını rahatsız eden davalıyı 3 bin lira manevi tazminata mahkum etti. Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek Mahkeme, gürültü çıkaran vatandaşın 3 bin lira tazminat ödemesi yönündeki mahkeme kararını onadı. 

Suç olduğu hatırlatıldı

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, evde saat 19.00 ile 07.00 saatleri arasında matkap ve benzeri motorlu aletlerin kullanılmasının yasak olduğunu duyurmuştu. Asayiş Daire Başkanlığı, 'Gürültünün yapılamayacağı saatlerin mevzuatta bulunup bulunmadığı' yönündeki bir soruyu da cevaplandırdı. Başkanlık, gürültü suçuyla alakalı 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde yürürlüğe konulan Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile farklı şekillerde yaptırımların düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Türk Ceza Kanununun 123 ve 183'üncü maddelerine göre 'kişilerin huzur ve sükununu bozma ve gürültüye sebep olmanın suç olduğu hatırlatıldı. 

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 12:25
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