Gürsu’nun parkları ve caddeleri çiçek açıyor
Gürsu Belediyesi’nce park ve caddelere mevsim çiçekleri dikiliyor.01 Mart 2019 Cuma 11:59
Gürsu Belediyesi’nce park ve caddelere mevsim çiçekleri dikiliyor.
Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılan çiçeklendirme çalışmaları çerçevesinde ilçenin park ve caddeleri hercâî menekşelerle renkleniyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çiçeklerin oluşturduğu renklerle dolu parklar ve caddelerimizle ilçemizi renklendiriyoruz, ilçemizin güzelliğini canlandırıyoruz. Hemşehrilerimizin, yemyeşil ve çiçeklerle bezenmiş parklarda çocuklarıyla keyifle zaman geçirebilmesi, caddelerimizde aynı keyifle dolaşabilmesi için çalışıyoruz. Gürsu’nun her alanda modern şehir kimliğini kazanması hedefiyle hizmetlerimizi yönlendiriyoruz” dedi.
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