Gürsulu minik çevreciler kuşları “ev”lendirdi

Bursa’nın Gürsu ilçesinde öğrenciler geri dönüşümle oluşturdukları kuş evlerini ağaçlara astı.

Orman Haftası dolayısıyla çocuklara tabiat sevgisi kazandırmak maksadıyla Gürsu Belediyesi ve Atatürk İlkokulu iş birliğiyle düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Şehit Hakan Topal Parkı’nda öğrenciler tarafından geri dönüşümle oluşturulan kuş evleri ağaçlara asıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Doğasever bir nesil yetişmesine katkı sağlamak maksadıyla çocuklarımızın el emeği kuş evlerini ağaçlara astık. Çocuklarımız, geri dönüşümle kendi el emekleriyle hazırladıkları kuş evleri bir hayvanın hayatını devam ettirmesini sağlayacak. Tertemiz çocuk zihinlerine nakşedilmiş bir hatıra olarak ömür boyu hatırlayacaklar. Hayvanların yaşama haklarını düşünen, hayvanları ve doğayı koruyan bir nesil, barış ve huzur dolu bir dünya oluşturacaktır” dedi.

Öğrenciler tarafından sunulan gösteriler de renkli görüntüler oluşturdu.