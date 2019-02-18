Gürsulu kadınlar tarihe yolculuk yaptı

Gürsu Belediyesi tarafından düzenlenen ’ecdadın izinde şehir içi kültür gezileri’ programı kapsamında ilçedeki kadınlar İznik ilçesindeki tarihi yerleri gezdi.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ’ecdadın izinde şehir içi kültür gezileri’ ilçe halkı Bursa’nın geçmişten günümüze taşınan tarihi yapılarını görme ve tarihine ilişkin bilgi sahibi olma olanağı buluyor. "Hemşehrilerimiz için düzenlediğimiz kültür gezilerinde tarihi değerlerimizi tanıtmayı ve tarihimize sahip çıkma noktasında duyarlılık kazandırmayı amaçlıyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bursa’mız tarihimizdeki önemli yeriyle, geçmişten bugüne taşınan tarihi dokusuyla her zaman turizm alanında değerli olmuştur. Tarihini bilen ve tarihine sahip çıkan milletler çok daha güçlü olurlar. Kültür ve sanat şehri Gürsu’yu oluşturmak için çalışıyoruz. Kültür gezilerine olan yoğun ilgi bizleri mutlu etmekte” dedi.

Ücretsiz olan gezilere katılmak isteyenlerin Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekiyor.